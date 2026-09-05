Milan, kadın futbolu için yeni bir yol açıyor: iki takım profesyonel bir erkekler liginde yer alacak

Profesyonel bir ligde yer alan erkek takımlarıyla karşı karşıya gelmek, teknik, fiziksel ve oyun temposu açısından önemli bir gelişim fırsatı sunacak; AC Milanlı genç kızların yeni zorluklarla kendilerini test etmelerine ve gelişim süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanıyacak.

Bu yenilikçi tercih, AC Milan’ın yeteneğin gelişimine ve değer kazanmasına yatırım yapma isteğini doğrularken, genç kadın futbolcularının potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için mümkün olan en iyi koşulları yaratıyor.





Söz konusu kategoriler, sırasıyla 14 Yaş Altı ve 13 Yaş Altı erkek takımlarıyla karşılaşacak olan 17 Yaş Altı ve 15 Yaş Altı ekipleri.



