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milan femminile under 15 campione ditalia 2026
Federico Zanon

Çeviri:

Milan, kadın futbolu için yeni bir yol açıyor: iki takım profesyonel bir erkekler liginde yer alacak

AC Milan
Women's football
AC Milan

AC Milan, kadın altyapı futbolunun gelişim yolculuğunda yeni bir adım atıyor: İtalya'da ilk kez iki kadın takımı profesyonel bir erkekler liginde mücadele edecek. Milan kulübü, genç kadın futbolcularına giderek daha rekabetçi ve teşvik edici bir ortam sunma isteğinden doğan bu kararı alan ilk İtalyan kulübü oldu; bu ortam, onların gelişimine eşlik etmeyi ve seviyelerini daha da yükseltmeyi amaçlıyor.

  • 15 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı

    Profesyonel bir ligde yer alan erkek takımlarıyla karşı karşıya gelmek, teknik, fiziksel ve oyun temposu açısından önemli bir gelişim fırsatı sunacak; AC Milanlı genç kızların yeni zorluklarla kendilerini test etmelerine ve gelişim süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanıyacak.

    Bu yenilikçi tercih, AC Milan’ın yeteneğin gelişimine ve değer kazanmasına yatırım yapma isteğini doğrularken, genç kadın futbolcularının potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için mümkün olan en iyi koşulları yaratıyor.


    Söz konusu kategoriler, sırasıyla 14 Yaş Altı ve 13 Yaş Altı erkek takımlarıyla karşılaşacak olan 17 Yaş Altı ve 15 Yaş Altı ekipleri.


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