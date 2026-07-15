Milan, Jashari'yi ne yapacaksın? Çılgın heyecandan fiyaskoya: De Ketelaere olayının tekrarlanmasını önleyelim; onu Ederson karşılığında Atalanta'ya göndermek herkesi mutlu eder

Olası transferler konusunda, Jashari üzerinde durmak isterim. Bir yıl önce, Belçika’da çok ilginç performanslar sergilemiş olan bu genç oyuncu için, medyada da geniş yer bulan ve oldukça uzun süren transfer görüşmelerinin de etkisiyle, çılgın bir heyecan ve inanılmaz bir beklenti vardı.





Bir yıl sonra, Rossoneri taraftarlarının İsviçreli oyuncu hakkındaki duyguları kesinlikle değişti. Sakatlığının onu etkilediğini düşünüyorum, ancak bu durum böyle bir gerilemeyi tam olarak açıklamıyor. Kasım ayında sahalara geri döndü, aradan zaman geçti, ancak Dünya Kupası da dahil olmak üzere hiçbir zaman iz bırakmayı başaramadı.





Gerçek Jashari hangisi? Jupiler Pro League’de umut vaat eden mi, yoksa muhtemelen kendisi için çok büyük bir ortama atılan ve Rossoneri formasıyla hayal kırıklığı yaratan mı? Gerçeği bilemeyiz, ancak Rossoneri yönetimi ne yapılması gerektiğini anlamalı. Teorik olarak, oyuncunun başka bir yerde patlama yapmasını ya da De Ketelaere’de olduğu gibi başka bir takımda başarılı olmasını önlemek için ikinci bir şans verilmesinden yanayım.





Tabii bu, gerçekten güçlü bir oyuncuyu kadroya katmak için vazgeçilmez bir fedakârlık değilse.