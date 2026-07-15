Milan’ın transfer piyasası, diğer kulüplerde olduğu gibi, bir durgunluk döneminden geçiyor. Bu dönemde, oyuncu satışlarından elde edilen kaynakları geri kazanmak ve bunları daha sonra yeni transferlere yatırmak hayati önem taşıyor. Bununla birlikte, Rossoneri şu ana kadar umut verici bir başlangıç yaparak ön plana çıkmış durumda.
Çeviri:
Milan, Jashari'yi ne yapacaksın? Çılgın heyecandan fiyaskoya: De Ketelaere olayının tekrarlanmasını önleyelim; onu Ederson karşılığında Atalanta'ya göndermek herkesi mutlu eder
Olası transferler konusunda, Jashari üzerinde durmak isterim. Bir yıl önce, Belçika’da çok ilginç performanslar sergilemiş olan bu genç oyuncu için, medyada da geniş yer bulan ve oldukça uzun süren transfer görüşmelerinin de etkisiyle, çılgın bir heyecan ve inanılmaz bir beklenti vardı.
Bir yıl sonra, Rossoneri taraftarlarının İsviçreli oyuncu hakkındaki duyguları kesinlikle değişti. Sakatlığının onu etkilediğini düşünüyorum, ancak bu durum böyle bir gerilemeyi tam olarak açıklamıyor. Kasım ayında sahalara geri döndü, aradan zaman geçti, ancak Dünya Kupası da dahil olmak üzere hiçbir zaman iz bırakmayı başaramadı.
Gerçek Jashari hangisi? Jupiler Pro League’de umut vaat eden mi, yoksa muhtemelen kendisi için çok büyük bir ortama atılan ve Rossoneri formasıyla hayal kırıklığı yaratan mı? Gerçeği bilemeyiz, ancak Rossoneri yönetimi ne yapılması gerektiğini anlamalı. Teorik olarak, oyuncunun başka bir yerde patlama yapmasını ya da De Ketelaere’de olduğu gibi başka bir takımda başarılı olmasını önlemek için ikinci bir şans verilmesinden yanayım.
Tabii bu, gerçekten güçlü bir oyuncuyu kadroya katmak için vazgeçilmez bir fedakârlık değilse.
Bugün, şemsiyenin altında oluşturulan minik kadroda onun adı ilk onbirde yer alamaz. O pozisyonda, Modrić kalsa bile, eski Brugge oyuncusu gibi bir soru işareti değil, bir ünlem işareti gerekiyor.
İstenmeyen bir tavsiye: Atalanta ile olası bir takas üzerinde düşünün; Sarri’nin elindeki Jashari ve Ederson’un Rossoneri forması giymesi. Bu, herkesi mutlu edecek akıllıca bir çözüm olurdu. Oynamaya başlayacak oyuncu (Giuntoli ve teknik direktör tarafından çok beğenilen), sözleşmesi sadece bir yıl kalan Brezilyalıyla ilgili sorunu çözecek olan Atalanta. Ve tabii ki çok güçlü bir orta saha oyuncusu kazanacak olan Milan.
Atalanta lehine bir fark ödemesi de içeren ilginç bir takas. Ederson ve Rabiot, süper bir orta saha ikilisi oluştururdu. Tabii ki, oyuncunun durumu iyi ve fiziksel bir sorunu olmadığı sürece.
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