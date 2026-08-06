Ardon Jashari'nin menajerlerinden biri olan Francesco Romano, Sky'a İsviçreli orta saha oyuncusuyla ilgili konuştu: "Geçen sezon şanssızdı çünkü hazırlık kampından önce değil, ağustosta geldi; ardından iki ay kaçırmasına neden olan bir sakatlık yaşadı. Şimdi ise Kulüpler Dünya Kupası'nın hemen ardından geldi, 2 gündür orada (Avustralya'da, editör notu)..."
Getty Images Sport
Çeviri:
Milan, Jashari’nin menajeri konuştu: “Bu tür bir takımda oynayacak kaliteye sahip, transfer hakkında konuşmadım”
Amorim ile transfer piyasası arasında
Amorim’in yeni oyun sisteminde nasıl bir uyum yakalayacak? Club Brugge’de iki kişilik orta sahada oynadı, bu Milan’da ve diğer sistemlerde de oynayabilecek özelliklere sahip, sorun yaşayacağını sanmıyorum.” Son olarak Jashari’nin olası ayrılığıyla ilgili soruyu geçiştirdi: “Transfer hakkında konuşmadım”.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun