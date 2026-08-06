Milan, Jashari’nin menajeri konuştu: “Bu tür bir takımda oynayacak kaliteye sahip, transfer hakkında konuşmadım”

Ardon Jashari'nin menajerlerinden biri olan Francesco Romano, Sky'a İsviçreli orta saha oyuncusuyla ilgili konuştu: "Geçen sezon şanssızdı çünkü hazırlık kampından önce değil, ağustosta geldi; ardından iki ay kaçırmasına neden olan bir sakatlık yaşadı. Şimdi ise Kulüpler Dünya Kupası'nın hemen ardından geldi, 2 gündür orada (Avustralya'da, editör notu)..."