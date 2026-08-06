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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan, Jashari’nin menajeri konuştu: “Bu tür bir takımda oynayacak kaliteye sahip, transfer hakkında konuşmadım”

AC Milan

Jashari’nin menajeri, İsviçreli orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminin önümüzdeki haftalarında takımdan ayrılma ihtimalini dışladı.

Ardon Jashari'nin menajerlerinden biri olan Francesco Romano, Sky'a İsviçreli orta saha oyuncusuyla ilgili konuştu: "Geçen sezon şanssızdı çünkü hazırlık kampından önce değil, ağustosta geldi; ardından iki ay kaçırmasına neden olan bir sakatlık yaşadı. Şimdi ise Kulüpler Dünya Kupası'nın hemen ardından geldi, 2 gündür orada (Avustralya'da, editör notu)..."

  • Amorim ile transfer piyasası arasında

    Amorim’in yeni oyun sisteminde nasıl bir uyum yakalayacak? Club Brugge’de iki kişilik orta sahada oynadı, bu Milan’da ve diğer sistemlerde de oynayabilecek özelliklere sahip, sorun yaşayacağını sanmıyorum.” Son olarak Jashari’nin olası ayrılığıyla ilgili soruyu geçiştirdi: “Transfer hakkında konuşmadım”.

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