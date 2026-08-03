Zlatan Ibrahimovic son anda bir fikir değişikliği olmazsa yarın saat 11.00'de Sant’Ambrogio’da düzenlenecek Franco Baresi için cenaze törenine katılmayacak. Tarihi Milan kaptanını anmak için sosyal medyada herhangi bir mesaj paylaşmaması, son saatlerde çeşitli tartışmalara yol açtı ve Milannews.it, aynı durumun hem Mino Raiola’nın hem de Silvio Berlusconi’nin vefatında da yaşandığını hatırlatarak bu tercihin nedenini açıkladı.





Milannews.it’de şu ifadeler yer aldı: "Zlatan, ağabeyi Sapko’nun 2014’te lösemi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yas konusunda çok kişisel bir yol izlemeye başladı. Kamuoyundaki kişiliği, reklam yüzü, yönetici kimliğinin tam tersine; bir de Ibra’nın insan yönü ve bu durumlara yaklaşım biçimi var. Franco Baresi’nin Milan için temsil ettiği şey düşünüldüğünde, Zlatan’ın muhtemelen bu kez kuralı bozması gerekirdi ya da bozabilirdi konusunda kesinlikle hemfikiriz, ancak büyük ihtimalle bunu yapmayacak.

Milan tarihinin en büyük kaptanlarından biri olan Cesare Maldini’nin de anıldığı aynı yer olan Sant’Ambrogio Bazilikası’nda, Kaiser Franz’ın çok sayıda eski takım arkadaşı ve dostu, kulüp çalışanlarıyla birlikte kulübün patronu Gerry Cardinale ve ayrıca Milano şehrinin kurumları, başta belediye başkanı Giuseppe Sala olmak üzere, hazır bulunacak".