Milan için biraz oyuncu notları ve dağınık yorumlar; takım maçı Milan tribününün önünde sevinç gösterileriyle kapattı. Maignan elleriyle topa bir kez dokundu: ilk yarıda bir pozisyonu önlemesi için bu yeterli oldu. Gila her zamanki gibi dikkatliydi, zaman zaman biraz daha gözü kara gelişen bazı girişimleri de her zamankinden fazla sınırladı. De Winter da üstüne düşeni yaptı; bu da birkaç tehlikeli sarkmayı telafi etmek adına az şey değildi. Böylece geriden başlayan atakların altında Pavlovicin imzası vardı; en net fırsatta, yarım saatin dolmasına doğru kaleci Stankovic tarafından durduruldu.





Orta sahada Chuku yer yer göründü; az yandı, çok söndü, yine de Venezia'nın kurnaz bir atağında yaptığı yerinde kurtarış gözden kaçmadı. Geçen yılın gözden çıkarılan eski isimleri arasından “geri kazanılan” bir diğer oyuncu olan Musah ise bolca enerji ortaya koydu ama bir o kadar da hatalıydı; geçen hafta Torino'da çok daha iyi şekilde başlamış gibi görünen gelişiminde bir adım geri attı. Doğru, ikinci yarının başında direğe takıldı ama bu daha çok kaçan bir goldü, şanssız bir vuruş değil. Sıradan ama bir o kadar da silik olan bir diğer isim de Modricti; zaman zaman çılgınlaşan bir maçın ani patlamalarında zorlandı. Solda ise Bartesaghi parlamadı; açık söylemek gerekirse biraz okul işi oynadı, ama en azından Maignan'ın aşıldığı ve skor hâlâ 0-0 iken ikinci direkte yaptığı kritik müdahaleyle hayat kurtardı.





Hücumda Loftus-Cheek: çift soyad ama yarım kalmış bir performans. Fizik var, güç var, koşu var. Hep sezilen ama neredeyse hiç tam anlamıyla görülmeyen tüm özellikler bunlar. Cisse daha iyiydi, ama o da hâlâ bir o kadar istekli, bir o kadar ham. Çocukta iş var (şimdiki zaman) ve olacak da (gelecek zaman): fiil zamanlarındaki fark, en azından belli bir seviyede ondan bir veteran istikrarı beklenemeyeceği anlamına geliyor. Beklenti seviyesi ise Gonçalo Ramos için son derece yüksek; bunda 70 milyonun üzerindeki bonservis bedelinin, kafa ya da ayakla dokunduğu veya ıskaladığı her topun üzerinde yarattığı ağırlığın da payı var. Çok şey vaat etmeyen bir görüntünün ardından Portekizli forvet, en hassas ve en zor anda, skoru açmak için gereken fırsatta kilidi çözdü. O andan sonra herkes ilk yarıda yaptığı bazı kaba hataları unuttu. Ve böylece Gonçalo, artık sadece GOLçalo.





Kesin olan şu ki Milan, Amorim değişiklik hamlelerini yaptığında değişti. Tıpkı Torino'da olduğu gibi, Rabiot oyunun akışını, Saelemaekers ise maçı değiştirdi. Belçikalı oyuncu, öne geçiren golde Ramos'u buldu ve Jashari yi de devreye soktu; o da iyi girerek ikinci golde rol oynadı. Sonunda Milan, San Siro'nun bayram yerine döndüğü bir atmosferde maçı tamamladı. Hayal kurmak mümkün. Kendini kandırmak değil. Ama bir hafta sonra Juventus karşısında şimdiden gerçek sınav var. Orada ne olduğu görülecek.