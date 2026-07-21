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Milan, işte 2026-27 sezonu için ikinci beyaz forma: "İstanbul'dan sonra her zaman Atina gelir". Tanıtım videosunda Pulisic ve Modric yer alıyor

AC Milan
Serie A
C. Pulisic
L. Modric
M. Gabbia
D. Bartesaghi

Milan, 2026-27 sezonu için deplasman formalarını tanıttı. Bu tasarım, yine Liverpool’a karşı İstanbul’da yaşanan acı yenilgiden iki yıl sonra, Atina’da Liverpool’u mağlup ederek kazanılan 2007 Şampiyonlar Ligi zaferine atıfta bulunuyor.

AC Milan ve PUMA, 2026/27 Deplasman Formasını tanıtıyor. Klasik beyaz, büyük anların rengi. Kulübün kazanma zihniyetini yansıtan bir forma: Her düşüşü, zafere geri dönmek için bir sıçrama tahtasına dönüştürenlerin azmi.


Bu ruh, her engeli yeni bir başlangıç noktasına dönüştürebilir; Milan taraftarları bu kavramı tek bir cümleyle özetler: “İstanbul’dan sonra her zaman Atina vardır.” Formanın arka kısmında, yakasının altında yer alan bu birkaç kelime, İstanbul’un karanlığından sonra Atina’nın ışığını görenleri ve bugün bu mirası devralanları bir araya getiriyor.


Kampanyanın yüzü ve sesi, 2007 finalinin başrol oyuncusu Filippo Inzaghi’dir. Rossoneri kariyeri boyunca, kulübün her zaman taşıdığı zihniyeti somutlaştırdı: takıntılı hazırlık, zafere olan açlık, her yenilgiyi yeni bir başlangıca dönüştürme yeteneği. Bugün anlattıkları, bu tutumun çağları aştığının ve zamanın ötesine geçtiğinin kanıtıdır.

  • SAHADA KAZANILACAK YENİ BAŞARILAR

    Kitin her bir parçası bu mesajı pekiştiriyor. Altın rengi detaylar ve armanın etrafını saran defne yaprağı, AC Milan’ın sahada yazmaya devam etmek istediği başarı öyküsünün simgeleridir. Pes etmeyi bilmeyenlerin kararlılığı, Authentic versiyonunun yakasında yer alan çağdaş Yunanca yazıtta - "Δύναμη Ψυχής", yani "Dýnami Psychís" - ve kumaşın dokusundan ortaya çıkan anka kuşu kanadında somutlaşıyor: bu semboller, hiç bitmeyen ve her yeni fırsatta daha da güçlenen bir yolculuğun simgeleridir.

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  • MILAN’IN TARİHİNİ ONURLANDIRAN BİR FORMA

    AC Milan’ın Gelir Direktörü Maikel Oettle şu yorumda bulundu: “Bu forma, her bir unsurunda kulübün bir asırdan fazla süredir ifade ettiği kimliği ve zihniyeti bünyesinde barındırıyor. Beyaz, bu özün yıllardır dünyaya kendini gösterdiği renktir ve bugün bu rengi giymek, hâlâ yazılmaya devam eden bir tarihi üzerimizde taşımak anlamına gelir. Bu, hem en önemli gecelerimizi yaşamış olanlara hem de bu mirası devralanlara ait bir varoluş biçiminde kendimizi bulmak demektir."

    PUMA Takım Sporları Başkan Yardımcısı Dominique Gauthier ise şunları söyledi: “Bu formanın anlattığı hikaye, Avrupa futbolunun en etkileyici hikayelerinden biridir. Bu kulüp, en önemli anlarda her zaman ayağa kalkmanın bir yolunu bulmuştur ve biz de bu formanın o ruhu yaşatmasını istedik. Anka kuşunun kanadı, defne yaprağı, yazılar: her bir öğenin bir anlamı var. Bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kanıtladığını onurlandıran bir şey yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz."

  • İKİ FARKLI MODELDE TİŞÖRT

    Authentic versiyonu, hareket özgürlüğü ve yüksek performans sağlamak üzere tasarlanmış ultra hafif bir performans malzemesi olan PUMA’nın ULTRAWEAVE kumaşından üretilmiştir ve vücut ısısını düzenleyen dryCELL ve ThermoAdapt teknolojilerini barındırır. Replica versiyonu ise RE:FIBRE teknolojisi sayesinde tekstil atıklarından elde edilen %95 geri dönüştürülmüş polyester kullanarak aynı kimliği ve estetiği günlük hayata taşır.


    Yeni 2026/27 Deplasman Forması, 21 Temmuz’dan itibaren AC Milan Resmi Mağazalarında, store.acmilan.com ve puma.com adreslerinde ve dünya çapında seçkin bayilerde satışa sunulacak.

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  • MODRIC, PULISIC VE 'MILAN TARAFTARLARI'

    Liverpool’u 2-1 mağlup ederek kazanılan Atina finalinin kahramanı Filippo Inzaghi’nin yanı sıra, tanıtım videosunda yer alan isimler arasında Rossoneri’nin altyapısında yetişen iki genç oyuncu, yani Matteo Gabbia ve Davide Bartesaghi ile Luka Modric ve Christian Pulisic de bulunuyor. Gabbia, Milan'daki serüvenini 2027'ye kadar uzatmaya karar verdi (sözleşmenin bu hafta içinde imzalanması bekleniyor); Amerikalı oyuncu ise Major League Soccer'ın, özellikle de New York City'nin ilgisine rağmen, Amorim ve Cardinale için vazgeçilmez bir isim ve sürpriz bir gelişme olmazsa önümüzdeki yıl da Milan'da kalacak.

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