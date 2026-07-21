AC Milan ve PUMA, 2026/27 Deplasman Formasını tanıtıyor. Klasik beyaz, büyük anların rengi. Kulübün kazanma zihniyetini yansıtan bir forma: Her düşüşü, zafere geri dönmek için bir sıçrama tahtasına dönüştürenlerin azmi.





Bu ruh, her engeli yeni bir başlangıç noktasına dönüştürebilir; Milan taraftarları bu kavramı tek bir cümleyle özetler: “İstanbul’dan sonra her zaman Atina vardır.” Formanın arka kısmında, yakasının altında yer alan bu birkaç kelime, İstanbul’un karanlığından sonra Atina’nın ışığını görenleri ve bugün bu mirası devralanları bir araya getiriyor.





Kampanyanın yüzü ve sesi, 2007 finalinin başrol oyuncusu Filippo Inzaghi’dir. Rossoneri kariyeri boyunca, kulübün her zaman taşıdığı zihniyeti somutlaştırdı: takıntılı hazırlık, zafere olan açlık, her yenilgiyi yeni bir başlangıca dönüştürme yeteneği. Bugün anlattıkları, bu tutumun çağları aştığının ve zamanın ötesine geçtiğinin kanıtıdır.