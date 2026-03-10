Aşağıda, Serie A'nın 28. haftasının ardından Spor Hakimi'nin kararları yer almaktadır. Özellikle Milan-Inter 1-0 derbisindeki kararlar dikkat çekicidir: Adrien Rabiot'un cezasına ek olarak, Milan'a iki para cezası, Inter yöneticisi Dario Baccin'e Doveri'nin hakem kararını saygısız bir şekilde eleştirdiği için bir para cezası ve Milan antrenörü Simone Folletti'ye bir ceza ve para cezası verilmiştir.
Milan-Inter, Rabiot'a ceza ve iki Inter taraftarına karşı tezahürat yapan Rossoneri'ye para cezası
DISKALİFİYE EDİLEN FUTBOLCULAR
KIRMIZI KART GÖREN OYUNCULAR
BİR MAÇLIK CEZA VE 10.000,00 € PARA CEZASI
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): Maçın sonunda, saha içinde, hakemlerin kararlarını sert bir şekilde eleştirerek, hakemlere saygısız ifadeler kullanması nedeniyle.
KIRMIZI KART GÖSTERİLMEYEN OYUNCULAR
1 MAÇLIK CEZA
ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): sahada kurallara aykırı davranış; daha önce uyarı almış (Beşinci ceza).
FERGUSON Lewis (Bologna): rakibe karşı uygunsuz davranış; daha önce uyarı almış (Beşinci ceza).
MASINI Patrizio (Genoa): rakibe karşı uygunsuz davranış; daha önce uyarı almış (Beşinci ceza).
NDICKA Obite Evan (Roma): rakibe karşı uygunsuz davranış; daha önce uyarı almış (Beşinci ceza).
RABIOT Adrien (Milan): rakibe karşı uygunsuz davranış; daha önce uyarı almış (Beşinci ceza).
ŞİRKETLERE PARA CEZASI
22.000,00 € para cezası: MILAN kulübüne, ikinci yarıda iki dakikalık gecikmeye haksız yere neden olduğu için objektif sorumluluktan dolayı; tekrarlanan ve devam eden ihlal.
8.000,00 € para cezası: MILAN kulübüne, taraftarlarının maç sırasında rakip takımın iki oyuncusuna defalarca hakaret içeren tezahüratlarda bulunması nedeniyle; ayrıca, ilk yarının 47. dakikasında rakip takımın bir oyuncusuna lazer ışını tutması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca ceza hafifletilmiştir.
3.000,00 € para cezası: BOLOGNA kulübüne, taraftarlarının maç sırasında oyun alanına üç adet sis bombası atması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca hafifletilmiş ceza.
2.000,00 € para cezası: GENOA kulübüne, taraftarlarının ikinci yarının 7. dakikasında oyun alanına bir sis bombası atması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca hafifletilmiş ceza.
2.000,00 € para cezası: LECCE kulübüne, taraftarlarının ilk yarının 1. dakikasında oyun alanına iki duman bombası atması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca hafifletilmiş ceza.
YÖNETİCİLER
KOVULMADI
10.000,00 € PARA CEZASI
BACCIN Dario (Inter): Maçın sonunda soyunma odasında, küstah bir tavırla, hakem kararını defalarca saygısız bir şekilde eleştirdiği için.
ATLETİK HAZIRLIKÇILAR
KIRMIZI KART
BİR MAÇLIK CEZA VE 5.000,00 € PARA CEZASI
5.000,00
FOLLETTI Simone (Milan): İkinci yarının 44. dakikasında, yedek kulübesinden kalkarak, hakem kararını açıkça protesto ederek hakemlere saygısız ifadeler kullanması nedeniyle.