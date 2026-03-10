22.000,00 € para cezası: MILAN kulübüne, ikinci yarıda iki dakikalık gecikmeye haksız yere neden olduğu için objektif sorumluluktan dolayı; tekrarlanan ve devam eden ihlal.

8.000,00 € para cezası: MILAN kulübüne, taraftarlarının maç sırasında rakip takımın iki oyuncusuna defalarca hakaret içeren tezahüratlarda bulunması nedeniyle; ayrıca, ilk yarının 47. dakikasında rakip takımın bir oyuncusuna lazer ışını tutması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca ceza hafifletilmiştir.

3.000,00 € para cezası: BOLOGNA kulübüne, taraftarlarının maç sırasında oyun alanına üç adet sis bombası atması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca hafifletilmiş ceza.

2.000,00 € para cezası: GENOA kulübüne, taraftarlarının ikinci yarının 7. dakikasında oyun alanına bir sis bombası atması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca hafifletilmiş ceza.

2.000,00 € para cezası: LECCE kulübüne, taraftarlarının ilk yarının 1. dakikasında oyun alanına iki duman bombası atması nedeniyle; CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi uyarınca hafifletilmiş ceza.