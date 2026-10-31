Maignan 7,5: Spence'e karşı yaptığı olağanüstü kurtarışta, ters yakalanmasına rağmen topa uyguladığı güçle fizik kurallarına meydan okuyor. Sucic'in sert şutunda da hazır, hem de fazlasıyla hazır. İkinci yarıda savunmaya liderlik ediyor. Lider.

Gila 7: Inter'in son dönemde öne çıkan oyuncusu Carlos Augusto'nun etkili olma çabalarını boşa çıkarıyor. Oyunu her zaman bir saniye önceden okuyup doğrudan rakibinden önce topa müdahale edebilmesi şaşırtıcı. Mücadeleci ve sürükleyici.

De Winter 6,5: Bastoni'nin golündeki hatalı pozisyon alışına rağmen, hem Thuram'ı marke ederken hem de geriden oyun kurarken oldukça otoriter bir performans sergiliyor. Önceki hafta Bologna karşısında oynadığı kötü maçın ardından karakter göstererek güçlü bir yanıt veriyor.

Pavlovic 7,5: Derbinin mücadele dolu atmosferinden besleniyor, etkileyici gücüyle girdiği her ikili mücadeleyi kazanıyor. Savunma hattından çıkıp rakip yarı sahada fırsatlar yaratıyor. Ancak onu Milan'ın en iyi üç oyuncusu arasına taşıyan an, penaltı noktası hizasında Barella'ya yaptığı müdahale. Savaşçı.

Diawara 6,5: Böylesine özel bir maçta ilk kez ilk 11'de başlamanın heyecanına kapılmadığı için kesinlikle övgüyü hak ediyor. İlk yarıda Spence depara kalkıyor ama o sarsılmıyor. Dikkatli ve isabetli; belirgin bir hata yapmadan maçı tamamlıyor. Görev adamı. (81. dakikada yerini Bartesaghi'ye bıraktı; not verilmedi)

Musah 6,5: Modric'in arkasını kollamakta her zaman dikkatli, Milan'ın oyununa denge katıyor. Moreira'nın 3-1'lik golü atacağı serbest vuruşu kazanması da önemli bir katkı. Maçın sonlarında topu ayağıyla çıkarırken yalnızca bir hata yapıyor. Sağlam. (81. dakikada yerini Jashari'ye bıraktı; not verilmedi)

Modric 7: Hırvat oyuncunun ilk yirmi dakikadaki oyun yönünü değiştiren pasları, Inter'in maç planını altüst ediyor. Milan'ın 14 numarası olağanüstü taktik zekâsı ve sansasyonel tekniğiyle yaşın kendisi için önemsiz bir ayrıntı olduğunu gösteriyor. Efsane.

Rabiot 7,5: Şu anda Serie A'daki orta saha oyuncuları arasında maça onun kadar etki eden yok: Oyunun temposunu belirliyor, boş alanlara koşuyor, güçlü şekilde savunma yapıyor. Bir de gol atıyor; bu, ligdeki beşinci golü. Daha ne istenebilir?

Moreira 8: İlk yarıda kimsenin, Inter gibi güçlü bir takımın bile baş edemeyeceği bir performans sergiliyor. Milan'ın ilk iki golünün asistini yapıyor, ardından 43. dakikadaki serbest vuruşu kullanmasına izin vermesi için Modric'e yalvarıyor: Gökkuşağı gibi kavislenen top, üst köşede ağlarla buluşuyor. Olağanüstü. (88. dakikada yerini Hutchinson'a bıraktı; not verilmedi)

Pulisic 7,5: Milan'ın derbi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor: Yine gol atıyor, bu kez maçın açılış golünü kafayla kaydediyor. Bu galibiyeti alma isteğiyle hücum hattının her bölgesinde etkili oluyor. Öldürücü. (81. dakikada yerini Cisse'ye bıraktı; not verilmedi)

Ramos 6: Notunu sıra dışı özverisiyle hak ediyor; takım için yaptığı işler Inter'in daha geride kalmasını sağlıyor. Gereken anlarda henüz yeterince sert ve kararlı değil ama Amorim için bu akşam böylesi de yeterli. (88. dakikada yerini Terracciano'ya bıraktı)

Amorim 7,5: Büyük önem taşıyan ve oldukça zorlu olan bu maça takımını kusursuz hazırlıyor. Diawara tercihi cesur ve kazandıran bir hamle.