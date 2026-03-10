Goal.com
Çeviri:

Milan-Inter maçında VAR ve Carlos Augusto'nun "golü". Doveri: "Bir saat önce düdüğü çaldım", Tonolini: "Yine de iptal edilecekti"

Derbi'deki korner olayına ilişkin Open VAR'ın açıklaması.

Sadece Samuele Ricci'nin dokunuşu ve Inter'in Milan ile oynanan derbi maçının sonunda penaltı verilmediği için yaptığı itirazlar değil. Milano derbisinde, Nerazzurri camiasını tartışmaya sevk eden başka bir olay daha yaşandı: Carlos Augusto'nun beraberlik golünü atmadan önce Doveri'nin düdüğü çaldığı köşe vuruşu.

DAZN'daki Open VAR programında, olay CAN üyesi Mauro Tonolini tarafından değerlendirildi ve Tonolini, golün her halükarda iptal edileceğini vurguladı. Ancak olanları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

    Olay, maçın son dakikalarında, San Siro'daki maçın ikinci yarısının uzatma dakikalarında meydana geldi: sağdan Rossonera'nın ceza sahasının ortasına doğru bir korner vuruşu yapıldı ve Carlos Augusto'nun dokunuşuyla beraberlik golü geldi.

    Ancak, Doveri'nin gol öncesinde şüpheli temaslar nedeniyle maçı durdurması nedeniyle oyun durmuştu.

  • DOVERI'NİN SÖZLERİ

    DAZN'da yayınlanan Open VAR programında, Doveri'nin oyun durdurulmasıyla ilgili açıklama isteyen Inter oyuncularına yaptığı açıklamanın tamamı dinletildi: "Bir saat önce düdük çaldım. Bir saat önce de düdük çaldım. Önce itemezsin, tamam mı? İtemezsiniz (Carlos Augusto'nun Saelemaekers'ı ittiğini kastederek, Doveri'nin oyunu durdurma nedeni)."

  • TONOLINI'NİN YORUMU

    Ardından, yine DAZN'da CAN üyesi Mauro Tonolini olayla ilgili şu yorumu yaptı: "Doveri, köşe vuruşu sırasında itiş kakışın önlenmesi için önleyici bir müdahale yaptı. Düdük, Carlos Augusto ve Saelemaekers'ı önlemek için topun vurulmasından kısa bir süre sonra çaldı. Ancak, düdük çalınmasa bile golün iptal edileceğini açıklayan bir görüntü var, çünkü Carlos Augusto, istemeden ve tesadüfen, topa eliyle vuruyor ve top ağlara gidiyor."

