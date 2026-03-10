Milan-Inter maçında VAR ve Carlos Augusto'nun "golü". Doveri: "Bir saat önce düdüğü çaldım", Tonolini: "Yine de iptal edilecekti"

Sadece Samuele Ricci'nin dokunuşu ve Inter'in Milan ile oynanan derbi maçının sonunda penaltı verilmediği için yaptığı itirazlar değil. Milano derbisinde, Nerazzurri camiasını tartışmaya sevk eden başka bir olay daha yaşandı: Carlos Augusto'nun beraberlik golünü atmadan önce Doveri'nin düdüğü çaldığı köşe vuruşu.

DAZN'daki Open VAR programında, olay CAN üyesi Mauro Tonolini tarafından değerlendirildi ve Tonolini, golün her halükarda iptal edileceğini vurguladı. Ancak olanları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.