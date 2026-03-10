Aşağıda VAR (Abisso) ile hakem Doveri arasındaki diyalogun ses kaydı yer almaktadır:

Hakem Doveri: "Petto, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, her şey normal."

VAR odasında olayı incelerler ve birkaç saniye içinde Doveri'nin kararını onaylarlar. "Kontrol tamamlandı".

Oyun durur durmaz Inter oyuncuları hemen Doveri'nin yanına giderler ve Doveri "Kontrol edildi, bir şey yok!" der.

VAR odası şöyle yorumlar: "Asla, asla. Her şeyi kaldırmayı dene. Ayrıca vücudunda, yani bir şey yapmıyor".