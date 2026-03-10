Eski hakem Mauro Tonolini, DAZN'da yayınlanan Open Var programında, Serie A'nın 28. haftasındaki olaylarla ilgili AIA'nın görüşünü açıkladı. Gözler özellikle Milan-Inter derbisinin uzatma dakikalarında Samuele Ricci'nin koluna dokunması olayına çevrildi.
Çeviri:
Milan-Inter maçında Ricci vakası: "Hiç şüphe yok, penaltı değil. Dumfries'in eliyle yaptığı gibi ve Bisseck'inkinden farklı."
RICCI DAVASI
Tonolini şöyle açıklıyor: "Bu olay Doveri tarafından sahada doğru bir şekilde değerlendirildi. Bu olayla ilgili okuduklarımız bizi şaşırttı, biz hiç şüphe duymuyoruz çünkü kolu vücut hizasında kalıyor ve Ricci de kolunu çekmeye çalışıyor. Top koluna çarpmamış olsaydı göğsüne çarpacaktı, yani bu vücut hizasında bir müdahale. Bazı olayları yavaş çekimde değerlendirmek, bizim için böyle bir durumda olmaması gereken şüpheler yaratabileceğinden, dinamik olarak değerlendirmek daha etkilidir. VAR'da şüphe yoktu ve bu nedenle saha içinde bir inceleme yapmaya gerek yoktu."
COME DUMFRIES
Tonolini daha sonra Ricci vakasını benzer olaylarla karşılaştırıyor: "Örneğin geçen yıl Napoli-Inter maçında Dumfries'in koluna temas olduğu vakayı hatırlayalım, ancak o durumda da kol vücut hatları içinde kaldığı için ceza gerektiren bir temas değildi ve o durumda da top koluna çarpmamış olsaydı Inter oyuncusunun göğsüne çarpacaktı. Ve o durumda da kol dokunuşu haklı olarak cezalandırılmadı."
BISSECK'TEN FARKLI
Ve son olarak: "Inter-Lazio maçı mı? Bu durumda Bisseck vücudunun hacmini artırıyor, kolu çizginin dışında ve onun müdahalesi olmasaydı top geçecekti. Bu durum Ricci'nin müdahalesinden farklı, çünkü Ricci'nin müdahalesi doğal ve uygun bir müdahaleydi ve vücudunun hacmini artırma niyeti yoktu."
RICCI: HAKEM-VAR DİYALOGU
Aşağıda VAR (Abisso) ile hakem Doveri arasındaki diyalogun ses kaydı yer almaktadır:
Hakem Doveri: "Petto, yok, yok, yok, her şey normal."
VAR odasında olayı incelerler ve birkaç saniye içinde Doveri'nin kararını onaylarlar. "Kontrol tamamlandı".
Oyun durur durmaz Inter oyuncuları hemen Doveri'nin yanına giderler ve Doveri "Kontrol edildi, bir şey yok!" der.
VAR odası şöyle yorumlar: "Asla, asla. Her şeyi kaldırmayı dene. Ayrıca vücudunda, yani bir şey yapmıyor".
