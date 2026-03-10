Tonolini şöyle açıklıyor: "Bu olay Doveri tarafından sahada doğru bir şekilde değerlendirildi. Bu olayla ilgili okuduklarımız bizi şaşırttı, biz hiç şüphe duymuyoruz çünkü kolu vücut hizasında kalıyor ve Ricci de kolunu çekmeye çalışıyor. Top koluna çarpmamış olsaydı göğsüne çarpacaktı, yani bu vücut hizasında bir müdahale. Bazı olayları yavaş çekimde değerlendirmek, bizim için böyle bir durumda olmaması gereken şüpheler yaratabileceğinden, dinamik olarak değerlendirmek daha etkilidir. VAR'da şüphe yoktu ve bu nedenle saha içinde bir inceleme yapmaya gerek yoktu."