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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan'ın yanı sıra Leipzig ve Borussia Dortmund da Nkunku'nun peşinde: satışı için istenen bedel

AC Milan
C. Nkunku
Roma
RB Leipzig
Dortmund
M. United

Fransız forvet, Amorim’in gözden çıkardığı isimler arasında yer alıyor ve yeni bir takım arıyor.

Christopher Nkunku'nun Milan'daki macerası, yalnızca bir yılın ardından fiilen sona erdi. 2025 yazında Chelsea'den Milano'ya gelen 1997 doğumlu hücum oyuncusu, Ruben Amorim tarafından kendi projesi için faydalı görülmeyen oyuncular arasına kondu ve bu nedenle kadro dışı bırakılarak transfer listesine çıkarıldı.

Bugün, Milan'ın Polonya'da Manchester United'a karşı oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almıyor ve Cuma günü kişisel nedenlerle Milanello'dan ayrıldı. Onun için şu anda transfer piyasası hareketlenmiş durumda ve Roma ile Manchester United'ın ilgisine dair iddiaların yanı sıra, bu saatlerde iki kulüp daha devreye girdi.


  • Leipzig ve Dortmund var.

    Matteo Moretto'nun aktardığına göre Nkunku'yla, Leipzig ve Borussia Dortmund gibi iki Alman devi de ilgileniyor. Dortmund bugün Westfalenstadion'da Roma'ya karşı hazırlık maçına çıkıyor.

    Öte yandan Red Bull grubunun takımı için bu, Nkunku'nun kariyerindeki en iyi sezonunu geçirerek 2022/2023 sezonunda patlama yaptığı ve ardından Chelsea'ye transfer olduğu yere sansasyonel bir dönüş anlamına gelir.

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  • Milan ne kadar istiyor?

    Milan, geçen yaz Nkunku’yu Milano’ya getirmek için 37 milyon euro ve 5 milyon euro bonus (gerçekleşmeyen) ödedi. Bu nedenle zarar yazmamak için ya 30 milyon euroluk bonservisli bir satış gerekiyor (bu rakamlar şu anda piyasa dışı) ya da en az 22,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu/zorunluluğu içeren ücretli bir kiralama. Zor, imkânsız değil. Milan umutlu; Amorim’in gözden çıkardıkları arasında Fransız oyuncu, bugün kesinlikle piyasası en yüksek olan isim.

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