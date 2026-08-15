Christopher Nkunku'nun Milan'daki macerası, yalnızca bir yılın ardından fiilen sona erdi. 2025 yazında Chelsea'den Milano'ya gelen 1997 doğumlu hücum oyuncusu, Ruben Amorim tarafından kendi projesi için faydalı görülmeyen oyuncular arasına kondu ve bu nedenle kadro dışı bırakılarak transfer listesine çıkarıldı.

Bugün, Milan'ın Polonya'da Manchester United'a karşı oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almıyor ve Cuma günü kişisel nedenlerle Milanello'dan ayrıldı. Onun için şu anda transfer piyasası hareketlenmiş durumda ve Roma ile Manchester United'ın ilgisine dair iddiaların yanı sıra, bu saatlerde iki kulüp daha devreye girdi.



