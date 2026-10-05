Saelemaekers'ın iyileşme sürecinde önemli bir aksama yaşadığı haberinin ardından Milan'ın sağlık ekibini yoğun bir dönem bekliyor. Hafta sonu bir dizi sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kanat oyuncusunun sağ ayak bileğinde yapısal bozulma belirtileri görüldüğünü kulüp doğruladı. Testler ne yazık ki eklemin "önceki ameliyatın yapıldığı bölgede stabilitesini kaybettiğini" ortaya koydu ve bu durum, sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceğine dair endişeleri hemen artırdı.

Bu gelişme, Eylül 2024'te medial malleol kırığını onarmak için daha önce ameliyat geçiren 27 yaşındaki oyuncu açısından özellikle can sıkıcı oldu.