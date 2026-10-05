Getty Images Sport
Çeviri:
Milan'ın sakatlık krizi derinleşiyor! Alexis Saelemaekers, Pervis Estupinan'ın diz darbesinin ardından ayak bileği ameliyatı korkusuyla uzun süre sahalardan uzak kalabilir
Saelemaekers'te ayak bileği instabilitesinin nüksetmesi
Saelemaekers'ın iyileşme sürecinde önemli bir aksama yaşadığı haberinin ardından Milan'ın sağlık ekibini yoğun bir dönem bekliyor. Hafta sonu bir dizi sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kanat oyuncusunun sağ ayak bileğinde yapısal bozulma belirtileri görüldüğünü kulüp doğruladı. Testler ne yazık ki eklemin "önceki ameliyatın yapıldığı bölgede stabilitesini kaybettiğini" ortaya koydu ve bu durum, sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceğine dair endişeleri hemen artırdı.
Bu gelişme, Eylül 2024'te medial malleol kırığını onarmak için daha önce ameliyat geçiren 27 yaşındaki oyuncu açısından özellikle can sıkıcı oldu.
- Getty Images Sport
Olası ameliyat ve iyileşme takvimi
Nihai bir karar henüz verilmemiş olsa da, sağlık ekibinin ortak görüşü yeniden ameliyata girmenin ileriye dönük en muhtemel yol olduğunu gösteriyor.
Bu aksilik, Saelemaekers için sinir bozucu bir dönemde geldi. Belçikalı kanat oyuncusu bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda beş maçta görev alırken toplam 218 dakika sahada kaldı. Bu süreçte bir asist üreten Saelemaekers, bu katkısını Serie A'da Venezia'ya karşı oynanan maçta yaptı.
Estupinan, Milan'ın sakatlık sıkıntılarını artırdı
Saelemaekers haberi için zamanlama Milan adına bundan daha kötü olamazdı; bu gelişme, bir başka ilk 11 yıldızının da sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sadece saatler sonra geldi. Pervis Estupinan, Ekvador milli takımıyla görevdeyken önemli bir sorun yaşayarak korkulan milli ara döneminin son kurbanı oldu. Bek oyuncusu, bacağındaki şiddetli rahatsızlıktan şikayet etmesinin ardından ülkesinin kadrosundan çekilmek zorunda kaldı ve daha sonra bunun sol dizindeki medial kollateral bağ sorunu olduğu teşhis edildi.
Bu kadar kısa süre içinde savunmada ve kanatlarda iki önemli seçeneğin kaybedilmesi, Serie A puan tablosunda 11 puanla beşinci sırada yer alan ve lider Roma'nın sadece iki puan gerisinde bulunan Milan için önemli bir taktik baş ağrısı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Milan kadrosuna geri dönüşte uzun bir yol var
Saelemaekers, arka arkaya kiralık dönemlerin ardından Milan kadrosunda yeniden kendini kanıtlamaya çalışıyordu. Belçikalı kanat oyuncusu, 2020'de Anderlecht'ten Milan'a katıldıktan sonra 2023-24'te Bologna'da ve 2024-25'te Roma'da kiralık olarak forma giydi. Şimdi San Siro'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Milan formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 185 maçta 13 gol ve 20 asist kaydetti.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun