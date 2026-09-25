AC Milan’ın sahibi olan RedBird Capital hakkındaki soruşturma, bugün spor gazetecisi Romain Molina tarafından yürütülüp kamuoyuyla paylaşıldı. Kariyeri boyunca The Guardian, The New York Times ve BBC adına çok kapsamlı araştırmalara imza atan Fransız gazeteci, kendi YouTube kanalında 25 dakikalık bir video paylaştı. Söz konusu videoda, Gerry Cardinale’nin 2014’te kurduğu ve 2022’den bu yana AC Milan’ın sahibi olan RedBird Capital Partners yatırım fonunun spor yatırımlarının arkasındaki sistem anlatılıyor.
Soruşturmada öne çıkan başlıklar, MilanNews tarafından şöyle aktarıldı: