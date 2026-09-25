İlk dikkat çeken nokta, Gerry Cardinale ile Alec Scheiner arasındaki ilişkiyle ilgili. NFL'nin eski yöneticilerinden olan Scheiner, uzun süre Milan sahibinin fonun spor yatırımları alanındaki sağ kolu olarak görev yaptı ve 2020'den itibaren tartışmalı Toulouse projesine de liderlik etti. 2022'de Gerry Cardinale, İtalya şampiyonu Milan'ı 1,2 milyar euroya satın aldı ve bu süreç, Milan yatırımını orantısız bulan Scheiner ile çatışmaya kadar vardı; özellikle de Elliott fonunun sağladığı büyük vendor loan dikkate alındığında. Bir yıl sonra, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kuruluna kendi adamlarını yerleştirmek isteyen Scheiner ile kesin kopuş yaşandı: 2023 yazında, Paolo Maldini ile yaşanan onarılamaz çatlağın yaşandığı aynı dönemde, Scheiner ile Cardinale'nin yolları da ayrıldı. Ancak Molina'ya göre Scheiner, yeni bir fon olan Otro Capital'ı kurdu ve bu fon, doğrudan RedBird/Cardinale'nin cebinden çıkan 200 milyon euroyla finanse edildi.



