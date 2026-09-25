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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Milan’ın sahibi olan fon RedBird Capital hakkındaki soruşturma: Cardinale-Mendes, Maldini ve Ibrahimovic’le ilgili her şey

AC Milan

Gazeteci Romain Molina’nın RedBird Capital’in spor ekosistemine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ana noktaları.

AC Milan’ın sahibi olan RedBird Capital hakkındaki soruşturma, bugün spor gazetecisi Romain Molina tarafından yürütülüp kamuoyuyla paylaşıldı. Kariyeri boyunca The Guardian, The New York Times ve BBC adına çok kapsamlı araştırmalara imza atan Fransız gazeteci, kendi YouTube kanalında 25 dakikalık bir video paylaştı. Söz konusu videoda, Gerry Cardinale’nin 2014’te kurduğu ve 2022’den bu yana AC Milan’ın sahibi olan RedBird Capital Partners yatırım fonunun spor yatırımlarının arkasındaki sistem anlatılıyor.


Soruşturmada öne çıkan başlıklar, MilanNews tarafından şöyle aktarıldı:



  • Cardinale ile eski sağ kolu Scheiner arasındaki ilişki

    İlk dikkat çeken nokta, Gerry Cardinale ile Alec Scheiner arasındaki ilişkiyle ilgili. NFL'nin eski yöneticilerinden olan Scheiner, uzun süre Milan sahibinin fonun spor yatırımları alanındaki sağ kolu olarak görev yaptı ve 2020'den itibaren tartışmalı Toulouse projesine de liderlik etti. 2022'de Gerry Cardinale, İtalya şampiyonu Milan'ı 1,2 milyar euroya satın aldı ve bu süreç, Milan yatırımını orantısız bulan Scheiner ile çatışmaya kadar vardı; özellikle de Elliott fonunun sağladığı büyük vendor loan dikkate alındığında. Bir yıl sonra, kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kuruluna kendi adamlarını yerleştirmek isteyen Scheiner ile kesin kopuş yaşandı: 2023 yazında, Paolo Maldini ile yaşanan onarılamaz çatlağın yaşandığı aynı dönemde, Scheiner ile Cardinale'nin yolları da ayrıldı. Ancak Molina'ya göre Scheiner, yeni bir fon olan Otro Capital'ı kurdu ve bu fon, doğrudan RedBird/Cardinale'nin cebinden çıkan 200 milyon euroyla finanse edildi.


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  • Maldini ile kopuş ve dokunulmaz Ibrahimovic

    RedBird'in Milan'daki döneminin iki merkezi figürü, çok farklı nedenlerle, Paolo Maldini ve Zlatan Ibrahimovic. Molina, Cardinale ile eski kaptan ve Milan yöneticisi arasındaki kopuşu yeniden aktarıyor: çatışmanın kaynağı, Cardinale'in spor yönetim kadrolarına finans dünyasından isimler dahil etmek istemesi, örneğin Billy Beane gibi, yani Mr. Moneyball). Bu talepler karşısında Maldini'nin, finans dünyasından kişilerin sportif kararlar almasını istemediği için her zaman ayak direttiği belirtiliyor. Öte yandan Molina, Zlatan Ibrahimovic'in RedBird içindeki konumunun neredeyse dokunulmaz olduğunun altını çiziyor: Senior Advisor rolünü üstlenebilmek için eski İsveçli futbolcu fona para yatırdı ve bu da, rolü henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, bulunduğu yerde kalması için bir güvence işlevi görüyor.



  • Mendes ile ilişkisi ve “küçük balıklar”

    Soruşturmasını tamamlarken Romain Molina, Jorge Mendes hakkında da konuşuyor; Portekizli süper menajer, AC Milan'ın son yaz döneminde kilit bir rol oynadı; Mendes tarafından değil, AS1 Sports tarafından temsil edilen Ruben Amorim'i takımın başına getirdi, Ramos ve Moreira için 75 ve 60 milyonluk görüşmeleri yönetti ve ayrıca Leao'nun Milan kulübünden ayrılışını da yönetti. Molina'ya göre Gerry Cardinale, Wall Street'in finans dünyasındaki büyük köpekbalıklarının tipik tavrıyla, kendi sektörlerinde baskın olsalar da Avrupa futbol endüstrisine daldıklarında okyanustaki küçük balıklara dönüşüyorlar; bu yüzden de futbol dünyasının büyük menajerlerine ve temsilcilerine güveniyorlar.

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