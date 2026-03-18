Milan'ın radarına giren yeni Milinkovic-Savic, Petar Stanic kimdir ve transfer bedeli ne kadar: Avrupa Ligi'nin gol kralı

Milan'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde radarına giren yeni Sırp yeteneğin profili.

2026/2027 sezonunda Milan, sahada belirli pozisyonlarda 4 üst düzey transfer talep eden Massimiliano Allegri'nin isteklerini transfer piyasasında karşılamaya çalışacak (İSİMLERİ BURADAN OKUYUN). Livorno doğumlu teknik direktör, bir stoper, her iki kanatta da oynayabilecek çok yönlü bir bek, golcü bir orta saha oyuncusu ve sezon başına 15-20 gol atabilecek bir santrfor istiyor.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, bu transferleri tamamlamak için gerekli bütçeyi belirlemek açısından hayati önem taşıyacak ve kaçınılmaz olarak, gelecek vaat eden ve yetenekli oyuncular yerine kariyerinin sonuna gelmiş yüksek maaşlı oyunculara yatırım yapmaya devam eden RedBird fonu ile bazı değişiklikler yapılması gerekecek

Bu bağlamda, hücumcu orta saha rolünde ve golcü bir oyuncu olarak, Rossoneri kulübünün Sırp yetenek Petar Stanic'e olan ilgisi vurgulanmalıdır.

  • TALENTO BALKAN TURU

    Petar Stanic, 14 Ağustos 2001 tarihinde Sırbistan'ın Belgrad'a arabayla yarım saat uzaklıktaki önemli bir şehri olan Pancevo'da dünyaya geldi. Bu şehir, sadece iki yıl önce, 1999'da savaş ve NATO'nun bölgedeki önemli rafineriye yönelik bombardımanları nedeniyle harap olmuş olduğundan, yaşaması hiç de kolayolmayan bir ortamda büyüdü.

    Stanic'in Hırvatistan pasaportu vardır ve futbol kariyerinin başlarında, kelimenin tam anlamıyla tüm Sırbistan'ı dolaşmıştır. Dinamo Pancevo'da ilk kez forma giydikten sonra, rakip takım Zeleznicar Pancevo'ya transfer olmuştur. Ardından Belgrad'ın Kızıl Yıldız takımı ona güvenerek transfer etmiştir, ancak sadece bir yıl sonra FK Backa Topola tarafından satın alınmadan önce Spartak Subotica'ya kiralanmıştır

    Balkanlar turu, 2025 yazında Bulgaristan'ın Ludogorets kulübünün, onun patlama yapacağına güçlü bir şekilde inanarak 1,8 milyon euroyatırım yapıp 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamasıyla sona erdi.

  • MAKARNAYA BAYILIYOR, KIŞI SEVMİYOR

    Stanic, kariyerine büyük önem veren bir gençtir ve Kızıl Yıldız'da oynadığı dönemde verdiği bir röportajda da anlattığı gibi, hayalini gerçekleştirmek için günlük hayatında %100 futbola odaklanmaktadır. 

    Antrenman ve ev, özellikle geceleri çok az dikkat dağınıklığı var çünkü: "Uykuya dalmakta zorlanıyorum, bu yüzden de uykuya dalmadan önce video izlemekten veya telefona bakmaktan kaçınıyorum. Film izlemeyi ve makarnayı çok seviyorum. Her zaman ve bol miktarda yerim. Sevmediğim şey mi? Kış."

  • MILINKOVIC TİPİ ORTA SAHA OYUNCUSU

    Stanic orta saha oyuncusu olarak yetişti ancak bu sezon Ludogorets formasıyla fiziksel ve çok daha hücumcu bir ofansif orta saha oyuncusuna dönüşüyor. 1,86 metrenin üzerinde olan iri yapılı bir oyuncu; gol kokusu var ve ceza sahasına girme zamanlaması çok iyi. Sırbistan'da onu daha sonra forvet olan ilk dönem Zlatan Ibrahimovic'e benzetenler var, ancak özellikleri açısından bize daha çok, aynı ülkeden olan ve onunla hücumcu orta saha rolünü paylaşabileceği Sergej Milinkovic-Savic'i hatırlatıyor.

  • REKOR SAYILAR

    Bu sezon Norveçli teknik direktör Per-Mathias Hogmo'nun yönetiminde adeta patlama yaşadı. Tüm turnuvalarda oynadığı 42 maçta 14 gol ve 9 asist kaydetti, ancak Avrupa Ligi'ndeki performansı en büyük kulüplerin dikkatini çekti. 10 maçta attığı 7 golle, şu anda Nottingham Forest'tan Igor Jesus ile birlikte turnuvanın gol kralı konumunda.

  • Milan'ın ilgisini çekti, fiyatı ne kadar?

    Onu yakından takip eden kulüpler arasında, Ludogorets'in CSKA Sofya'yı yendiği ve kendisinin bir kez daha gol attığı maçta olduğu gibi, onu canlı izlemek için defalarca gözlemcilerini gönderen Milan da bulunuyor. 

    Bulgar kulübü onu nadir bulunan bir yetenek olarak görüyor ve transfer olması durumunda, tarihindeki en iyi transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Talep edilen ücret, en azından şimdilik 10 milyon avroyu geçmediği için, bu rakam Milan'ın bütçesine uygun görünüyor.

