Milan'ın radarına giren yeni Milinkovic-Savic, Petar Stanic kimdir ve transfer bedeli ne kadar: Avrupa Ligi'nin gol kralı

2026/2027 sezonunda Milan, sahada belirli pozisyonlarda 4 üst düzey transfer talep eden Massimiliano Allegri'nin isteklerini transfer piyasasında karşılamaya çalışacak (İSİMLERİ BURADAN OKUYUN). Livorno doğumlu teknik direktör, bir stoper, her iki kanatta da oynayabilecek çok yönlü bir bek, golcü bir orta saha oyuncusu ve sezon başına 15-20 gol atabilecek bir santrfor istiyor.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, bu transferleri tamamlamak için gerekli bütçeyi belirlemek açısından hayati önem taşıyacak ve kaçınılmaz olarak, gelecek vaat eden ve yetenekli oyuncular yerine kariyerinin sonuna gelmiş yüksek maaşlı oyunculara yatırım yapmaya devam eden RedBird fonu ile bazı değişiklikler yapılması gerekecek.

Bu bağlamda, hücumcu orta saha rolünde ve golcü bir oyuncu olarak, Rossoneri kulübünün Sırp yetenek Petar Stanic'e olan ilgisi vurgulanmalıdır.