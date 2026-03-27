Milan'ın radarına giren "asist kralı" Konstantinos Karetsas kimdir: Genk şimdiden 30 milyon euro istiyor

Yunan yetenek, Milan'ın önümüzdeki yaz için somut bir hedefi

Deneyim mi? Evet, ama gençlere de göz atmak gerekir. Milan, önümüzdeki transfer dönemine iki paralel ilkeyle bakıyor ve Allegri, kulüp yöneticileri ile scout ekibi arasında yapılan toplantıda, hem Livorno doğumlu teknik direktörün çok değer verdiği deneyimli oyuncuların profilleri hem de gelecekte saha içinde ve dışında karlı bir yatırım olabilecek genç yetenekler gündeme geldi.


Tuttosport'un haberine göre, bu genç yetenekler arasında en başta Genk'in kadrosunda yer alan Yunan ofansif orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas bulunuyor.

  • BELÇİKA'DA DOĞAN VE ANDERLECHT'E KAZANILAN YUNAN YETENEK

    Karetsas, 19 Kasım 2007'de Belçika'nın Genk kentinde, Flaman bölgesine göç etmiş Yunan ebeveynlerin çocuğu olarak dünyaya gelen bir ofansif orta saha oyuncusu/sağ kanat oyuncusudur. Futbol kariyerine Belçika'da Racing Genk takımında başlayan Karetsas, henüz 13 yaşındayken Anderlecht'in ünlü altyapısına katıldı. İki yıl sonra, 15 yaşındayken, sözleşmenin imzalanmaması (gençlik takımının teknik direktörü Kindermans'ın ayrılmasının ardından) onu Genk'e bedelsiz olarak geri dönme özgürlüğü verdi.

  • HEMEN BÜYÜKLER ARASINDA

    Genk'e dönüşü tek bir temele dayanıyordu: Büyükler liginde profesyonel futbola adım atmaya giden bir yol; ve aslında bu söz tutuldu. Profesyonel kariyerindeki ilk golünü 15 yaşında attı ve kısa süre sonra da son şampiyon Antwerp karşısında ilk resmi asistini yaptı.

    2024/2025 sezonunda, 17 yaşında, A takımdaki ilk resmi sezonunda 1000 dakikadan biraz fazla süre içinde 25 maça çıktı, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Kupa maçları da hesaba katıldığında asist sayısı 4'e çıktı.

  • ASİST KRALI

    O, fiziksel olarak çok iri olmasa da, hatlar arasında ustaca hareket eden eski usul bir 10 numara; bu özelliği, duran topları da kusursuzca gole çeviren sihirli sol ayağıyla birleşince, onu gerçek bir asist makinesine dönüştürüyor.


    Bu sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde toplam 43 maça çıktı ve 3 gol attı, ancak toplamda 18 asist yaptı. Bir karşılaştırma mı? Belki de Benfica ve Monaco dönemlerindeki genç Bernardo Silva, takım arkadaşlarını harekete geçirme konusunda bu yeteneğe sahipti.

  • ZATEN ULUSAL, NE KADAR?

    Karetsas, Belçika'nın genç milli takımlarında tüm aşamaları tamamladıktan sonra, genç yaşına rağmen Yunanistan'dan bir davet aldı (ve kabul etti) ve bu takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kasım ayında henüz 18 yaşına girecek olmasına rağmen, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 9 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Genk, elinde nadir bir yetenek olduğunu biliyor ve bu nedenle sadece Milan'ın değil, Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerin de ilgisini çektiğinin farkında olduğu için, bugün onu bırakmak için 30-35 milyon avrodan az bir rakam istemiyor.



