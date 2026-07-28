Savinho'nun geleceği Manchester City'den uzakta. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Manchester City, oyuncunun ekibine kendisini planlarında düşünmediklerini bildirdi. City Group kontrolündeki iki kulüp olan Girona ve Troyes üzerinden 2014'te kadroya katılan 2004 doğumlu Brezilyalı, Guardiola'nın hazirana kadar çalıştırdığı takımda 84 maçta 7 gol atıp 16 asist yaptı.
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Milan'ın ilgisini çekiyor: Savinho, Manchester City'den ayrılmak istiyor
Milan için fazla pahalı
İngiliz basınına göre Savinho, Manchester City tarafından 55 milyon euro değer biçiliyor. Bu rakam, onun özelliklerine sahip bir oyuncu arayan ancak İngiliz kulübünün taleplerini karşılayacak bütçesi bulunmayan Milan için fazla yüksek. Oyuncuya Tottenham da ciddi ilgi gösteriyor; hücum hattını yenileyen kulübün City'yi ikna edecek kozları var.
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