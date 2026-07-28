Milan'ın ilgisini çekiyor: Savinho, Manchester City'den ayrılmak istiyor

İngiliz basınına göre Savinho, Manchester City tarafından 55 milyon euro değer biçiliyor. Bu rakam, onun özelliklerine sahip bir oyuncu arayan ancak İngiliz kulübünün taleplerini karşılayacak bütçesi bulunmayan Milan için fazla yüksek. Oyuncuya Tottenham da ciddi ilgi gösteriyor; hücum hattını yenileyen kulübün City'yi ikna edecek kozları var.