Gelecek maçlar MIL Ligi Europa 12:45 FTC

Milan, Ferencvaros'a karşı oynayacağı Avrupa Ligi maçına rüya gibi bir gecede derbiyi kazanmanın coşkusuyla hazırlanıyor. Ancak Milan, derbiyi geride bırakıp 5 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmaya odaklandı. Hedefi, lig aşamasının ilk üç haftasında yalnızca 3 puan topladıktan sonra puan tablosunda yükselmek. Bir yanda saha, diğer yanda transfer piyasası var. Yönetim, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışıyor; hedefleri arasında hem hücumu hem de savunmayı güçlendirmek bulunuyor. Gardiner ve Milan'ın transfer ekibinin listesindeki isimlerden biri, Union Saint Gilloise'in Senegalli savunmacısı Sylla.