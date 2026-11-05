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SOCCER JPL D9 UNION SAINT-GILLOISE VS CERCLE BRUGGEAFP
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Milan'ın hedefindeki Sylla'yı kadroda tutmaya çalışan Union Saint-Gilloise, maaşında iyileştirme yaparak sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak istiyor

AC Milan

Savunma hattı için son dönemde AC Milan'la adı anılan isimlerden biri, Union Saint-Gilloise'in 2005 doğumlu Senegalli stoperi Massiré Sylla.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC

Milan, Ferencvaros'a karşı oynayacağı Avrupa Ligi maçına rüya gibi bir gecede derbiyi kazanmanın coşkusuyla hazırlanıyor. Ancak Milan, derbiyi geride bırakıp 5 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşmaya odaklandı. Hedefi, lig aşamasının ilk üç haftasında yalnızca 3 puan topladıktan sonra puan tablosunda yükselmek. Bir yanda saha, diğer yanda transfer piyasası var. Yönetim, ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışıyor; hedefleri arasında hem hücumu hem de savunmayı güçlendirmek bulunuyor. Gardiner ve Milan'ın transfer ekibinin listesindeki isimlerden biri, Union Saint Gilloise'in Senegalli savunmacısı Sylla.

  • Syla, Union Saint-Gilloise ile sözleşmesini yeniledi

    Belçika kulübü, birkaç dakika önce resmî kanallarında yayımladığı bir videoyla savunma oyuncusu Sylla'nın sözleşmesinin, maaşında yapılan iyileştirmeyle birlikte 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu. Belçika kulübü, genç savunmacıyı geçen sezon gösterdiği performans ve istikrarlı gelişimi nedeniyle ödüllendirdi. Bu gelişim, Milan'ın da aralarında bulunduğu birçok kulübün dikkatini çekti.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC