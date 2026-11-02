Milan'ın genç Alman savunmacısı Odogu geçen yaz Toulouse'a satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı: Sezonun ilk bölümünün bilançosu

Gelecek maçlar MIL Ligi Europa 12:45 FTC

David Odogu, 2025 yaz transfer döneminin son gününde yaklaşık 6 milyon euro artı bonus karşılığında sürpriz bir şekilde Milan'a Wolfsburg'dan transfer olmuştu. Bundesliga'da yalnızca birkaç dakika oynamış genç bir yetenekti ancak Almanya'nın alt yaş milli takımlarındaki istikrarlı geçmişi sayesinde geleceğin en iyi savunmacılarından biri olarak görülüyordu. Buna karşın Serie A'daki ilk sezonu zorluklarla dolu geçti; Allegri yönetiminde hiç forma giymiyordu. Geçen yaz, Ligue 1'de daha fazla forma giymesi için kardeş kulüp Toulouse (Red Bird bünyesindeki bir diğer kulüp) tercih edilmişti.