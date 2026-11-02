David Odogu, 2025 yaz transfer döneminin son gününde yaklaşık 6 milyon euro artı bonus karşılığında sürpriz bir şekilde Milan'a Wolfsburg'dan transfer olmuştu. Bundesliga'da yalnızca birkaç dakika oynamış genç bir yetenekti ancak Almanya'nın alt yaş milli takımlarındaki istikrarlı geçmişi sayesinde geleceğin en iyi savunmacılarından biri olarak görülüyordu. Buna karşın Serie A'daki ilk sezonu zorluklarla dolu geçti; Allegri yönetiminde hiç forma giymiyordu. Geçen yaz, Ligue 1'de daha fazla forma giymesi için kardeş kulüp Toulouse (Red Bird bünyesindeki bir diğer kulüp) tercih edilmişti.
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Çeviri:
Milan'ın genç Alman savunmacısı Odogu geçen yaz Toulouse'a satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı: Sezonun ilk bölümünün bilançosu
Gelecek maçlar
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Toulouse iyi bir futbol sergiliyor ve 9 maçta topladığı 10 puanla orta sıralarda yer alıyor. Ancak öne çıkan isimler arasında Odogu yok. Kas sorunları nedeniyle üç maçı kaçıran oyuncu, diğer altı maçta yedek kulübesinde kaldı. Ligue 1'de henüz ilk maçına çıkamadı. Milan'ın beklentilerine uygun başlamayan bu deneyimin ardından kulüp, sezonun ikinci yarısı için Odogu'ya yeni bir adres belirlemeden önce onu ocak ayında geri getirmeye karar verebilir.
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