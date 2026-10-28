"Sakatlıklar yüzünden kaybettiğimizi söylemedim. Bence enerjimiz eksikti ve aynı rotasyonları yapamadığımız için sürekli pres yapmak ve kendi futbolumuzu oynamak bizim açımızdan zor. Kendi futbolumuzu oynamayı bıraktığımızda zorlanıyoruz. Ayrıca iki ay önce göreve gelen bir teknik direktör, bütün takımın 90 dakika boyunca farklı bir futbol oynamasını bekleyemez. Bunu anlamanız gerekir." Amorim, DAZN'a yaptığı açıklamada eksikleri bahane etmek istemiyor ancak sabır istiyor. Muhtemelen 60. dakikada Diawara-Estupinan değişikliğini yapıp savunmada beşli bir hat kurulmasını istediğinde kendisinin gösteremediği sabrı. Milan rakibini kendi sahasına çekti ve sahadaki yerleşimini kaybetti. Sonuç? De Winter örneğinde olduğu gibi bireysel sorumluluğun açıkça görüldüğü iki gol yedi.





İkinci değerlendirme de ilkiyle bağlantılı: Kadro hem sayı hem kalite bakımından dar ve dağılımı da dengesiz. Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila ve Moreira'nın yokluğu, 6 günde üçüncü maçını oynayacak enerjisi bulunmayan takımı daha da güçsüz bıraktı. Geçen yaz birçok kişinin de dikkat çektiği tam da bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmalı.