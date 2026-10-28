Cumartesi günkü derbinin provası olması bekleniyordu ancak Milan, yenilmekle kalmadı, evinde tam 4 gol yiyerek ağır bir mağlubiyet aldı. Sürpriz başrol oyuncusu Mbangula, tarihe geçen bir hat-trick yaptı. Zaten uzun olan sakatlık listesine bir isim daha eklendi: Tomori ilk yarının sonunda devam edemedi. Amorim ve öğrencileri, Inter ile Lazio'nun oluşturduğu lider ikilinin yedi puan gerisinde beşinci sıraya geriledi. Maç sonunda Curva Sud dışındaki seyircilerin önemli bir bölümü, oyuncuları ıslıklarla "uğurladı".
Milan’ın Bologna karşısındaki hezimeti, kadronun yapısal eksiklerini gözler önüne serdi: Ocak ayında önemli transferler gerekiyor
Dar ve dengesiz dağılıma sahip bir kadro
"Sakatlıklar yüzünden kaybettiğimizi söylemedim. Bence enerjimiz eksikti ve aynı rotasyonları yapamadığımız için sürekli pres yapmak ve kendi futbolumuzu oynamak bizim açımızdan zor. Kendi futbolumuzu oynamayı bıraktığımızda zorlanıyoruz. Ayrıca iki ay önce göreve gelen bir teknik direktör, bütün takımın 90 dakika boyunca farklı bir futbol oynamasını bekleyemez. Bunu anlamanız gerekir." Amorim, DAZN'a yaptığı açıklamada eksikleri bahane etmek istemiyor ancak sabır istiyor. Muhtemelen 60. dakikada Diawara-Estupinan değişikliğini yapıp savunmada beşli bir hat kurulmasını istediğinde kendisinin gösteremediği sabrı. Milan rakibini kendi sahasına çekti ve sahadaki yerleşimini kaybetti. Sonuç? De Winter örneğinde olduğu gibi bireysel sorumluluğun açıkça görüldüğü iki gol yedi.
İkinci değerlendirme de ilkiyle bağlantılı: Kadro hem sayı hem kalite bakımından dar ve dağılımı da dengesiz. Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila ve Moreira'nın yokluğu, 6 günde üçüncü maçını oynayacak enerjisi bulunmayan takımı daha da güçsüz bıraktı. Geçen yaz birçok kişinin de dikkat çektiği tam da bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmalı.
Cardinale ocak ayında müdahale etmeli
Milan’ın yakasını bırakmayan şanssızlık bir yana, Amorim ve Cardinale bu kadro lig ve Avrupa Ligi’nde birden mücadele edecek düzeyde olmadığı için ocak ayında nasıl ve hangi bölgelere müdahale edeceklerini belirlemeli. Portekizli teknik direktör, oyuncularından farklı mevkilerde oynayabilmek için alıştıkları rollerin dışına çıkmalarını istiyor. Ancak bu durum, bazı mevkilerde alternatiflerin hem az hem de yeterli düzeyde olmadığı kadrodaki eksikleri uzun vadede kapatamıyor. Zaman kesinlikle Milan’ın lehine işlemiyor, ancak tek çare ocak transfer dönemini beklerken dişini sıkmak. Bu dönemde yönetimin güçlü ve aktif davranarak en az 3 üst düzey oyuncu transfer etmesi bekleniyor: savunmaya yıldız bir oyuncu, Musah’ın özelliklerine sahip bir orta saha ve Ramos’a gerçek bir alternatif.
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