Bu sonuç, Benfica için gerçekten tarihi bir dönüm noktası oldu. Portekiz devleri daha önce Milan'ı altı denemede hiç yenememişti; bu kötü seri, 1963 ve 1990 Avrupa Kupası finallerindeki acı yenilgileri de içeriyordu.

Galibiyeti daha da etkileyici kılan ise kendi kadro tercihleri oldu. Pazar günü FC Porto'ya karşı oynanacak dev iç saha maçının yaklaşması nedeniyle Benfica, ilk 11'inde dokuz değişikliğe gitti ve eski Parma savunmacısı Alessandro Circati gibi isimleri sahaya sürdü.

Öte yandan, son istatistikler Milan adına son derece karanlık bir tablo ortaya koyuyor. Geçen nisan ayından bu yana Rossoneri, tüm kulvarlarda sahasındaki altı maçın dördünü kaybetti ve bu yenilgilerin her birinde en az iki gol yedi.







