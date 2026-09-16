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Milan'ın Avrupa kâbusu! Ruben Amorim'in rotasyonu ters tepti, Benfica tarihi bir galibiyet aldı
Milan için Avrupa'da kabus gibi başlangıç
Milan, Avrupa Ligi macerasına felaket bir başlangıç yaptı ve sahasında Benfica'ya 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Amorim, San Siro'da kadroda geniş çaplı rotasyona gitmesinin ardından şimdiden baskıyı hissetmeye başladı.
Rossoneri, Juventus ve Lazio ile Serie A'da art arda alınan beraberliklerin ardından Avrupa sahnesine geri döndü. Omari Hutchinson ve Filippo Terracciano sezonun ilk maçlarına ilk 11'de başlarken, Davide Bartesaghi de yenilenen savunmaya geri döndü.
Ancak taktik dokunuşlar sonunda ters tepti. Milan, özgüvenli Benfica karşısında zorlandı ve konuk ekip, ev sahibinin dağınık ve ağır görüntüsünden rahatlıkla faydalandı.
- Getty Images Sport
Lukebakio ve Kaminski, Milan'ı cezalandırdı
Konuk ekip, Dodi Lukebakio'nun sol ayağıyla yaptığı harika vuruşla topu köşeden ağlara göndermesiyle kontrolü erken ele aldı. Kanat oyuncusuna asisti yapan Jakub Kaminski, Milan savunmasını rahatlıkla yararak Mike Maignan'ı mağlup etti.
Benfica kısa süre sonra farkı neredeyse ikiye çıkarıyordu; Georgiy Sudakov'un sert şutu uzak direkten döndü. Anatoliy Trubin, Terracciano'nun uzak mesafeden gönderdiği füzeyi harika bir kurtarışla çıkarsa da Milan tamamen etkisiz görünüyordu.
Kaminski daha sonra tarihi galibiyeti ikinci yarıda perçinledi. El Karouani'nin akıllıca geri çıkardığı topun ardından yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağların tavanına gönderdi ve ev sahibinin savunmadaki bir başka hatasını cezalandırdı.
Benfica, uzun süredir devam eden Avrupa lanetini kırdı
Bu sonuç, Benfica için gerçekten tarihi bir dönüm noktası oldu. Portekiz devleri daha önce Milan'ı altı denemede hiç yenememişti; bu kötü seri, 1963 ve 1990 Avrupa Kupası finallerindeki acı yenilgileri de içeriyordu.
Galibiyeti daha da etkileyici kılan ise kendi kadro tercihleri oldu. Pazar günü FC Porto'ya karşı oynanacak dev iç saha maçının yaklaşması nedeniyle Benfica, ilk 11'inde dokuz değişikliğe gitti ve eski Parma savunmacısı Alessandro Circati gibi isimleri sahaya sürdü.
Öte yandan, son istatistikler Milan adına son derece karanlık bir tablo ortaya koyuyor. Geçen nisan ayından bu yana Rossoneri, tüm kulvarlarda sahasındaki altı maçın dördünü kaybetti ve bu yenilgilerin her birinde en az iki gol yedi.
- Getty Images Sport
Amorim anında bir taktik krizle karşı karşıya
Amorim artık takımının hücumdaki bariz sorunlarına acilen çözüm bulmak zorunda. Milan, yeni teknik direktör yönetiminde beşinci kez ilk yarıda rakip fileleri hiç havalandıramadı.
İlginç bir şekilde, Milan'ın bu sezon attığı gollerin yalnızca biri dışında tamamı 64. ve 69. dakikalar arasındaki çılgın beş dakikalık bölümde geldi. Geç bir kurtarış yapmaya zorladığı Trubin'e karşı Christian Pulisic'i oyuna sürmesine rağmen ev sahibi ekip, bu tuhaf gol trendini kıramadı.
Milan yeniden lig görevlerine dönerken üzerindeki baskı daha da artacak. Amorim'in, sezonun başındaki bu tökezlemenin San Siro'da tam anlamıyla bir krize dönüşmesini önlemek için hızla kazandıran bir formül bulması gerekiyor.
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