İlk fikir, onu kadroya katıp gözlerden uzak, farklı bir ortamda İtalya’daki ilk deneyimini yaşayarak kademeli şekilde gelişmesi için Milan Futuro’ya yerleştirmekti, ancak son saatlerde onu Sırp stoperin alternatifi olarak hemen A takıma alma ihtimali ciddi biçimde güç kazandı. Özellikleri benzer: sol ayaklı ve oyun kurulumunda başarılı; sezon içinde Portekizli teknik adamın rotasyonunda kendine yer bulabilir.





Geçen yıl Troyes formasıyla lig ve kupada 17 maça çıktı - bunların neredeyse tamamı şubat ayından sonra geldi -, 1 gol ve 1 asist yaptı. Amorim, onun transferine onay verdi; çünkü kanatta Bartesaghi’ye kıyasla daha yüksek bir motor gücüne sahip ve geriden oyun kurarken çizgiler arasına ara pası bulabiliyor ya da 40 metrelik uzun toplar atabiliyor.