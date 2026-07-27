Milan, savunması için 1,90’lık iyi huylu bir dev aldı. Sankhoun Diawara, bonuslar dahil yaklaşık 3 milyon euro ve gelecekteki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Troyes’dan geliyor ve Amorim’in üçlü savunmasında Pavlovic’in yedeği olacak. Solak, teknik, uzun bacaklara sahip ve hava toplarında da etkili. Ruben’in istediği gibi oyuna hükmetmeyi amaçlayan bir futbol için doğru profil olabilir.
Çeviri:
Milan ile Troyes arasında belge alışverişi sürüyor: 3 milyon euro artı gelecekteki satıştan yüzde 10 paylık operasyon
ROL VE ÖZELLİKLER
İlk fikir, onu kadroya katıp gözlerden uzak, farklı bir ortamda İtalya’daki ilk deneyimini yaşayarak kademeli şekilde gelişmesi için Milan Futuro’ya yerleştirmekti, ancak son saatlerde onu Sırp stoperin alternatifi olarak hemen A takıma alma ihtimali ciddi biçimde güç kazandı. Özellikleri benzer: sol ayaklı ve oyun kurulumunda başarılı; sezon içinde Portekizli teknik adamın rotasyonunda kendine yer bulabilir.
Geçen yıl Troyes formasıyla lig ve kupada 17 maça çıktı - bunların neredeyse tamamı şubat ayından sonra geldi -, 1 gol ve 1 asist yaptı. Amorim, onun transferine onay verdi; çünkü kanatta Bartesaghi’ye kıyasla daha yüksek bir motor gücüne sahip ve geriden oyun kurarken çizgiler arasına ara pası bulabiliyor ya da 40 metrelik uzun toplar atabiliyor.
Udinese'nin elinden kapıldı: İşte ne zaman geliyor
Diawara, Senegal, Mali ve Gine kökenli ebeveynlerden dünyaya geldi. Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'yla iki maça çıktı ve Milan'a transferi sayesinde gerçeğe dönüşebilecek bir yükselişin hayalini kuruyor. Milan, Udinese ve Glasgow Rangers'ın rekabetini geride bıraktı ve uzun süreli bir sözleşmeye atılacak imzayı getirecek bürokratik süreci başlatıyor: 2006 doğumlu oyuncunun bu hafta kulüpte sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya gelmesi bekleniyor.
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