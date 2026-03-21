Milan, taraftarlarını da eğlendirebiliyor. Sadece (şimdiye kadar mükemmel olan) sonuçlarla değil, aynı zamanda oyuncularının performansı ve kalitesiyle de. Saelemaekers, Nkunku veya Fullkrug'dan ziyade Pulisic'in performansıyla. Torino karşısında Şeytan, bir saat boyunca yüksek yoğunlukta oynadı, çok sayıda gol fırsatı yarattı ve tam 3 gol attı. Tüm bunlar, Landucci ve Dolcetti'nin de desteğiyle Allegri'nin 4-3-3 sistemine geçerek Pulisic ve Saelemaekers'i kanatlara yayma kararının bir sonucu oldu. Bu hamle, maçın ilk 20 dakikasında Diavolo'yu şaşırtmayı başaran D'Aversa'nın taktik düzenini tamamen altüst etti.
Milan için 4-3-3 sistemine geçiş bir dönüm noktası oldu: İşte nedeni
GELİŞİM
Büyük olasılıkla Milan, teknik ve transfer kararlarını Allegri’nin ilk günden itibaren benimsediği 3-5-2 sistemine göre şekillendirmeye devam edecek. Bu sistem, fazlasıyla savunmasız olan ve son birkaç sezondur attığı gollerle yediği goller arasında önemli bir fark bulunan takıma sağlamlık ve bir tehdit hissi kazandırmayı amaçlıyor.
Ancak giderek yaygınlaşan bir his, takımın iki kanat oyuncusu ve iç-dış saha arasındaki boşluklara saldırmak için üst üste gelip hücum edebilen serbest bekler ve orta saha oyuncularıyla daha iyi performans gösterdiği yönünde. En çarpıcı örnek Saelemaekers'tir: özellikle sezonun ilk yarısında iki fazda da görev alarak dengeyi sağlamada belirleyici bir rol oynadı, ancak son birkaç haftadır yakıtı bittiği için düşük viteslerde gidiyor. Arkasında bir bek varken Belçika milli oyuncusu, yaratıcılığını ve uzun adımlarını serbest bırakarak hücum oyununu daha da keskin hale getirebilir.
Allegri ve Landucci, takımın güçlü ve zayıf yönlerini biliyorlar ve birçok sonuç (sadece sıralamadaki rakamlarla sınırlı değil) bu ikinci Rossoneri deneyiminde elde edilen başlangıç ilkelerinden yola çıkarak yakında doğal bir evrim sürecine girebilirler.
7 KEZ TAMAM
Allegri ve istatistikler aynı yolda ilerliyor; pragmatizm, bu Rossoneri teknik direktörünün her zaman en önemli erdemlerinden biri olmuştur. Ancak bu durum, Milan’ın 4-3-3 dizilişiyle işleri yoluna koyabildiği tezini güçlendiriyor; sezonun 7 örneği de bunu doğruluyor:
- Cremona'da, skor 0-0 iken Allegri 4-3-3'e geçti ve maçı 2-0 kazandı.
- Torino karşısında 1-1'lik skorla üç forvet sistemine geçilmesi, heyecan verici bir maç ve 3-2'lik galibiyet getirdi.
- Floransa'da Comuzzo'nun 1-0'lık üstünlüğü sırasında üçlü forvet sistemine geçilmesi, oyuna sonradan giren Nkunku'nun attığı golle 1-1'lik beraberliği getirdi.
- Lecce karşısında Fullkrug, maçın sonlarında iki kanat oyuncusunun desteğiyle galibiyet golünü attı.
- Pisa'da 1-1'lik skorla oynanan maçta, taktik değişikliği 3-2'lik heyecan verici bir galibiyet getirdi.
- Yine Torino karşısında, ancak ilk maçta, Milan 2-1'lik skoru tersine çevirerek heyecan verici bir galibiyet elde etti.
- Fiorentina karşısında San Siro'da 0-1 gerideyken 4-3-3'e geçilmesi, Rossoneri'nin maçı 2-1 kazanmasını sağladı.
SADECE MAÇ SIRASINDA DEĞİL
Pavlovic'in gelişimi ve Tomori'nin yeniden kazandığı özgüven, Milan'ın sezonunda bir sonraki adımı temsil ediyor. 4-3-3 sistemine geçiş, bir riskten çok bir dönüm noktası gibi görünüyor. Şu an için, Allegri'nin son haftalarda (özellikle Cremona'daki Zini maçının ardından) vurguladığına göre, Rossoneri teknik ekibi bu sistemi sadece maç sırasında, hasta olan takımın ayağa kalkması gerektiğinde kullanılacak bir ilaç olarak görüyor.
Ancak Gimenez'in dönüşü, bazı şüpheleri daha da artırabilir. Belki de bu ara, kemerleri sıkıp hızlanarak geçireceğimiz sezonun sonuna doğru alternatif çözümler geliştirmek için tam da zamanında gelmiştir.