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Milan, Hutchinson resmen açıklandı: Amorim için yeni transferin detayları

AC Milan
Transfers
Serie A

Omari Hutchinson, Milan'ın yeni oyuncusu oldu. On numara ve kanat forvet olarak görev yapan oyuncu, Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geliyor. İngiliz oyuncu pazar akşamı Milano'ya gelmiş ve pazartesi günü sağlık kontrollerini tamamlamıştı. Teknik direktör Amorim'in özellikle istediği Hutchinson, Galatasaray'a transfer olan Rafa Leao'nun ayrılığının resmiyet kazanmasından sadece saatler sonra geldi ve en azından mecazi anlamda onun bayrağını devralacak.


Transfer, yaklaşık 4 milyon euro (3,5 milyon sterlin) tutarında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu üzerinden tamamlandı. Oyuncunun maaşını tamamen Nottingham Forest ödeyecek.


  • AC Milan'ın resmi açıklaması şöyle:


    "AC Milan, Nottingham Forest FC'den futbolcu Omari Elijah Giraud-Hutchinson'ın sportif haklarının 30 Haziran 2027'ye kadar geçici transferle, kalıcı transfer için satın alma opsiyonu hakkıyla birlikte kadroya katıldığını duyurur.


    30 Ekim 2003'te İngiltere'nin Redhill kentinde doğan, İngiliz uyruklu ve Jamaika vatandaşlığına geçen Hutchinson, futbola Chelsea ve Arsenal altyapılarında başladı ve ilk profesyonel sözleşmesini de Kasım 2020'de Arsenal ile imzaladı. 2022 yazında Chelsea'ye transfer oldu ve Ocak 2023'te Manchester City'ye karşı oynanan Premier League maçında A takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Bir sonraki sezonda Ipswich Town'a kiralanan oyuncu, attığı 10 golün de katkısıyla kulübün 22 yıldır hasret kaldığı üst lige yükselme başarısında pay sahibi oldu.


    Suffolk'taki döneminin ardından 2025 yazında bonservisiyle Nottingham Forest'a transfer oldu ve burada 41 maça çıkıp 1 gol attı.


    Sol ayaklı hücum kanat oyuncusu Omari, İngiltere genç milli takımlarında da öne çıkan isimlerden biri oldu. Nitekim Haziran 2025'te U21 takımıyla Slovakya'da düzenlenen yaş kategorisi Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.


    Omari Hutchinson, 20 numaralı formayı giyecek.

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