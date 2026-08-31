Milan, Hutchinson resmen açıklandı: Amorim için yeni transferin detayları

Omari Hutchinson, Milan'ın yeni oyuncusu oldu. On numara ve kanat forvet olarak görev yapan oyuncu, Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak geliyor. İngiliz oyuncu pazar akşamı Milano'ya gelmiş ve pazartesi günü sağlık kontrollerini tamamlamıştı. Teknik direktör Amorim'in özellikle istediği Hutchinson, Galatasaray'a transfer olan Rafa Leao'nun ayrılığının resmiyet kazanmasından sadece saatler sonra geldi ve en azından mecazi anlamda onun bayrağını devralacak.





Transfer, yaklaşık 4 milyon euro (3,5 milyon sterlin) tutarında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu üzerinden tamamlandı. Oyuncunun maaşını tamamen Nottingham Forest ödeyecek.



