Çarşamba akşamı, aksi bir karar alınmazsa, Hutchinson ilk kez Pulisic ile birlikte ilk 11’de sahaya çıkacak. Amorim ona güveniyor ve Cardinale-Amorim imzalı yaz transfer dönemi sırasında takıma en son katılan isim olmasına rağmen çok iyi bir fiziksel durumda olduğunu daha önce de vurguladı. Hutchinson, geçen haftaki tanıtımında İtalya’ya gelişinde ısrar eden kişinin Amorim olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Bence mesele basitçe hocanın beni istemesiydi. Sanırım yönetimle konuştu, onlar da çok ilgiliydi ve Manchester United’a karşı oynadığımız maçta Amorim’e karşı sahaya çıktığım için süreç oldukça kolay oldu. Bence benden gerçekten etkilendi ve o pozisyonda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi; benim de onun kriterlerine uyduğumu belirtti, bu yüzden çok zor olmadı. Geldiğim günden beri bana çok yardımcı oluyor, benimle sık sık konuşuyor: bana karşı gerçekten olağanüstüydü".



