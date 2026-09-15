On sekiz dakika, AC Milan taraftarlarının merakını uyandırmaya ve Ruben Amorim'i memnun etmeye yetti: Omari Hutchinson, Rino Gattuso'nun Lazio'suna karşı Olimpico'daki ilk maçında sergilediği birkaç umut verici parlamayla AC Milan formasıyla etkileyici bir başlangıç yaptı. Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan İngiliz-Jamaikalı oyuncu, şimdi AC Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ilk 11'de yer almak için adaylığını koyuyor. Milan, çarşamba akşamı San Siro'da Portekiz ekibi Benfica ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.
Çeviri:
Milan, Hutchinson kırmızı-siyahlı formayla ilk 11’de ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor: Amorim, eski Nottingham Forest oyuncusunun yarattığı etkiden memnun
İyi hisler
Hutchinson’ın verdiği ilk izlenimler olumluydu: canlı bir bacak, Amorim’in istediği gibi soluna kat ederek yaptığı birkaç güzel hareket, Mandas’ın etkisiz hale getirdiği uzak mesafeden bir füze; arzusunun en güçlü yönünü ortaya koydu. Antrenmanlarda da, oldukça utangaç ve içine kapanık bir karaktere sahip olmasına rağmen, Hutchinson good vibes veriyor; özellikleri itibarıyla Amorim’in projesinde ilgi çekici bir yol bulabilecek bir oyuncu. Yarım alanlarda oynama, ön liberolar ile Ramos arasında çalışabilme kapasitesi küçümsenmemesi gereken bir faktör.
İlk kez ilk 11'de
Çarşamba akşamı, aksi bir karar alınmazsa, Hutchinson ilk kez Pulisic ile birlikte ilk 11’de sahaya çıkacak. Amorim ona güveniyor ve Cardinale-Amorim imzalı yaz transfer dönemi sırasında takıma en son katılan isim olmasına rağmen çok iyi bir fiziksel durumda olduğunu daha önce de vurguladı. Hutchinson, geçen haftaki tanıtımında İtalya’ya gelişinde ısrar eden kişinin Amorim olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Bence mesele basitçe hocanın beni istemesiydi. Sanırım yönetimle konuştu, onlar da çok ilgiliydi ve Manchester United’a karşı oynadığımız maçta Amorim’e karşı sahaya çıktığım için süreç oldukça kolay oldu. Bence benden gerçekten etkilendi ve o pozisyonda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi; benim de onun kriterlerine uyduğumu belirtti, bu yüzden çok zor olmadı. Geldiğim günden beri bana çok yardımcı oluyor, benimle sık sık konuşuyor: bana karşı gerçekten olağanüstüydü".
Satın alma opsiyonu 50 milyon euroya yakın
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hutchinson en az 3 yıldır Milan'ın scout departmanının veri tabanında yer alıyordu ve adaylığı Amorim tarafından gündeme getirildikten sonra Cardinale, Nottingham Forest ve menajer Giuliano Bertolucci ile operasyonu sonuçlandırmak için hızla harekete geçti: kiralama 3,5 milyon euroya mal oldu ( buna 500 bin euro bonus eklenebilir) while satın alma opsiyonu (zorunlu değil) 50 milyon euroya yaklaşıyor. Omari, bu bonservis bedeline değdiğini yarın akşam Benfica karşısında başlamaktan itibaren göstermek zorunda kalacak.
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