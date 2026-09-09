Milan’ın zaman sırasına göre son transferi Omari Hutchinson oldu. Jamaikalı hücum kanat oyuncusu, Nottingham’dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak geldi ve bugün Milano’daki Via Dante’de bulunan AC Milan Flagship Store’da basına tanıtıldı.
Çeviri:
Milan, Hutchinson: "Amorim beni arayarak alçak blokları yıkmam gerektiğini söyledi. Leao’nun yerini almak mı? Kendime inanıyorum"
Milano'daki ve Milan'daki ilk günleri hakkında
Milan dünyasındaki ilk günlerin nasıl geçti?
"İyi gidiyor. Sadece çok hızlı şekilde yerleşmem gerekti. Şu anda otelde kalıyorum, bir daire bulmaya çalışıyorum. Grupla birlikte olmak harikaydı. Antrenörler bana gerçekten yardımcı oluyor ve hepsi İngilizce konuşuyor, bu yüzden şu ana kadar benim için kolay oldu. Takım arkadaşlarım da harika. Herkes mümkün olduğunca hızlı şekilde uyum sağlamama yardım etmeye çalışıyor. Oyun açısından da hocanın beni yavaş yavaş takıma monte etmeye, gruba alışmamı sağlamaya, oyunu anlamam için kulübede kalarak alışmama yardımcı olmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani evet, o açıdan oldukça sakin geçti".
Bu ilk günlerde seni en çok ne şaşırttı?
"Taraftarlar. Herkesin Milan'a bu kadar tutkuyla bağlı olması ve ne kadar aç oldukları beni etkiledi: kazanmak ve takımlarının başarılı olduğunu görmek istiyorlar".
Gol atmayı mı, asist yapmayı mı tercih edersin?
"Duruma göre değişir. Bazen asist yapmaktan hoşlanıyorum, bu bana mutluluk veriyor ama gol atmak da bana çok fazla özgüven veriyor. Bu yüzden ikisi de derim. İkisini de yapmanız gerekir: daha iyi bir oyuncu olmak için her ikisini de yapabilmeniz gerekir. Bu yüzden bunu mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum".
Amorim hakkında ve Leao’nun tanıklığıyla
Buraya Milan'a gelme fırsatı nasıl doğdu?
"Bence basitçe hocanın beni istemesiyle oldu. Sanırım yönetimle konuştu, onlar da çok ilgiliydi ve Manchester United'a karşı oynadığımız maçta Amorim'e karşı forma giydiğim için süreç oldukça kolay gelişti. Bence benden gerçekten çok etkilendi ve o pozisyonda sol ayağını kullanan bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi; kriterlerine uyduğumu belirtti, bu yüzden çok zor olmadı".
Amorim'e karşı attığın o golü hatırlıyor musun?
"Evet, golü hatırlıyorum. Daha önce de söylediğim gibi, Amorim'e karşı oynadığım ilk maçta iyi bir performans sergiledim. Onu etkilediğimi söyledi ve bence bu çok önemli. Buraya geldiğimden beri bana çok yardımcı oluyor, benimle sık sık konuşuyor: bana karşı gerçekten olağanüstüydü".
İtalya Ligi çok taktiksel...
"Telefonda ilk kez konuştuğumuzda Amorim'in bana söylediği ilk şey buydu: Savunmaları açmam gerekeceğini söyledi çünkü bazen takımlar alçak blokla oynayacak. Bunu yapacak özelliklere sahip olduğumu düşünüyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."
Serie A'yı daha önce takip ediyor muydun?
"Dürüst olmak gerekirse, hayır. Tabii ki Fifa'da takımları görüyordum, bazen Instagram'da özet videoları ve bu tür şeyleri izliyordum ama şimdi transfer olduktan sonra çok daha fazla şey gördüm ve burada oynamaya hazırım".
Leao'nun yerini alacak olmanın sorumluluğunu hissediyor musun?
"Pek sayılmaz. Bence sahanın iki farklı tarafında oynuyoruz. O sol kanat, ben sağdayım ama tabii ki burada iyi oynadığı dönemde yarattığı etkiyi yaratmak istiyorum. Kendime inanıyorum ve yapmam gereken bir iş var".
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