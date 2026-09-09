Milan dünyasındaki ilk günlerin nasıl geçti?

"İyi gidiyor. Sadece çok hızlı şekilde yerleşmem gerekti. Şu anda otelde kalıyorum, bir daire bulmaya çalışıyorum. Grupla birlikte olmak harikaydı. Antrenörler bana gerçekten yardımcı oluyor ve hepsi İngilizce konuşuyor, bu yüzden şu ana kadar benim için kolay oldu. Takım arkadaşlarım da harika. Herkes mümkün olduğunca hızlı şekilde uyum sağlamama yardım etmeye çalışıyor. Oyun açısından da hocanın beni yavaş yavaş takıma monte etmeye, gruba alışmamı sağlamaya, oyunu anlamam için kulübede kalarak alışmama yardımcı olmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani evet, o açıdan oldukça sakin geçti".

Bu ilk günlerde seni en çok ne şaşırttı?

"Taraftarlar. Herkesin Milan'a bu kadar tutkuyla bağlı olması ve ne kadar aç oldukları beni etkiledi: kazanmak ve takımlarının başarılı olduğunu görmek istiyorlar".

Gol atmayı mı, asist yapmayı mı tercih edersin?

"Duruma göre değişir. Bazen asist yapmaktan hoşlanıyorum, bu bana mutluluk veriyor ama gol atmak da bana çok fazla özgüven veriyor. Bu yüzden ikisi de derim. İkisini de yapmanız gerekir: daha iyi bir oyuncu olmak için her ikisini de yapabilmeniz gerekir. Bu yüzden bunu mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum".