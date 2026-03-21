Zorlu bir galibiyet, ancak Massimiliano Allegri'nin Milan'ının Olimpico'da Lazio'ya yenildikten sonra yeniden ayağa kalkması için tam da ihtiyacı olan şeydi. Rossoneri, Torino'yu 3-2 mağlup ederek Napoli'yi tekrar geride bıraktı, ikinci sırayı geri aldı ve Serie A'nın 30. haftasında zirvedeki Inter'e geçici olarak 5 puan fark attı.

Başkentte yaşanan aksilikten sonra moral veren bir galibiyet ve Via Aldo Rossi'deki kulübe 3 puanı geri getiren bir başarı. Bu anlamda, Allegri'nin ikinci yarıda taktik düzenini değiştirmesi belirleyici oldu; başlangıçtaki 3-5-2'den ikinci yarıdaki 4-3-3'e geçerek oyuncularına daha fazla canlılık ve dinamizm kattı.

DAZN'de yayınlanan Vamos programında, Lazio'nun eski orta saha oyuncusu Hernanes bu seçimi değerlendirdi, anlattı ve analiz etti.