Milan, Hernanes'in sözlerine kulak ver: "4-3-3 mi? Allegri buradan yeniden başlasın, oyuncular motivasyonlarını yitirmiş durumda"

Eski orta saha oyuncusunun Milan'ın şu anki durumu hakkındaki sözleri.

Zorlu bir galibiyet, ancak Massimiliano Allegri'nin Milan'ının Olimpico'da Lazio'ya yenildikten sonra yeniden ayağa kalkması için tam da ihtiyacı olan şeydi. Rossoneri, Torino'yu 3-2 mağlup ederek Napoli'yi tekrar geride bıraktı, ikinci sırayı geri aldı ve Serie A'nın 30. haftasında zirvedeki Inter'e geçici olarak 5 puan fark attı.

Başkentte yaşanan aksilikten sonra moral veren bir galibiyet ve Via Aldo Rossi'deki kulübe 3 puanı geri getiren bir başarı. Bu anlamda, Allegri'nin ikinci yarıda taktik düzenini değiştirmesi belirleyici oldu; başlangıçtaki 3-5-2'den ikinci yarıdaki 4-3-3'e geçerek oyuncularına daha fazla canlılık ve dinamizm kattı.

DAZN'de yayınlanan Vamos programında, Lazio'nun eski orta saha oyuncusu Hernanes bu seçimi değerlendirdi, anlattı ve analiz etti.

  • ONUN SÖZLERİ

    Hernanes, bu Milan takımının artık bir rutine kapıldığını ve takıma yeni bir motivasyon kazandırmak için bir sarsılmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor: “Milan için yeniden başlamak çok önemliydi, bunu karakter göstererek başardılar. Milan krizde değil, ama bir alışkanlık aşamasında. Her şey kontrol altında gibi görünüyordu, ama şimdi durum öngörülebilir hale geldi: oyuncular ateşlerini kaybetti. İkinci yarıda bambaşka bir takım gördük. Allegri buradan yola çıkmalı, bu takıma ateş ve enerji katacak yeni bir şeyler bulmalı.”

