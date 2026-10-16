24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CM Grafica Cisse Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Milan, gözdesi Cisse’yi kadrosunda tutmaya hazırlanıyor: Maaş artışını içeren yeni sözleşme hazır. İşte tüm rakamlar

AC Milan
A. Cisse
Transfers
Serie A

Avrupa Ligi'ndeki hat-trickinin ardından AC Milan, 2006 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileme sürecini hızlandırmak istiyor.

Milan, Alphadjo Cisse'yi uzun vadeli olarak kadrosunda tutmak istiyor. Sezona damga vuran bir başlangıç yapıp yedi maçta beş gol atan ve Avrupa Ligi'nde Salzburg'da müthiş bir hat-trick yapanMilan'ın 2006 doğumlu genç yeteneği, yönetimin planlarının odağına yerleşti. Yönetim, gelişimini yeni bir anlaşmayla ödüllendirmeye hazır. Oyuncunun temsilcileriyle ilk temas gelecek hafta kurulabilir. Hedef, anlaşmayı 2026 sonuna kadar tamamlamak.


Ocak ayında PSV Eindhoven'a transfer olmanın eşiğinden döndükten sonra Verona'dan alınan ve ardından 2025-26 sezonunun sonuna kadar Catanzaro'da kiralık bırakılan Cisse, 2030'a kadar geçerli, sezon başına yaklaşık 800 bin avro kazanacağı bir sözleşme imzaladı. Ocak ayında Milan'ın devreye girmesi oyuncunun kaderini son anda değiştirmiş, Cisse de tereddüt etmeden Milan'ı seçmişti.

  • Sözleşme yenileme planı ve rakamlar

    Kulüp şimdi sözleşmeyi, bir sezon daha uzatma opsiyonuyla birlikte bir sezon uzatmayı ve buna önemli bir ücret artışı eklemeyi hedefliyor. Plan, oyuncunun ücretini mevcut sezonun kalan bölümünde bonuslara ek olarak 1,2-1,3 milyon avroya, gelecek sezondan itibaren ise yaklaşık 1,5 milyon avroya çıkarmak. Genç forvetin performansını kademeli olarak ödüllendirmek için tasarlanan bu artış planıyla, önümüzdeki yıllarda önce sezon başına 2,5 milyon, ardından 3 milyon avro kazanması amaçlanıyor.


    Bu hamle, gençlere yatırım yapmaya ve güçlü İtalyan temellerine sahip bir takım kurmaya kararlı olan Milan'ın stratejisinin bir parçası. 21 yaş altı millî takım oyuncusu Cisse, Bartesaghi, Camarda, Comotto ve Torriani ile birlikte kulübün gelecek için güvendiği isimlerden biri.


    Son dönemdeki performansı, kulübün değerlendirme sürecini hızlandırdı: Sözleşme yenileme önümüzdeki haftalarda gerçekleşebilir; her hâlükârda 2026 sonunu geçmeyecek. Ocak ayında oyuncunun PSV'ye transferi neredeyse kesinleşmiş görünürken transfer yarışına dâhil olmayı başaran Milan, şimdi projesinin en gelecek vadeden yeteneklerinden biriyle bağlarını güçlendirmek istiyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

18 Eki 2026

ATA

ATA