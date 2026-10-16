Milan, Alphadjo Cisse'yi uzun vadeli olarak kadrosunda tutmak istiyor. Sezona damga vuran bir başlangıç yapıp yedi maçta beş gol atan ve Avrupa Ligi'nde Salzburg'da müthiş bir hat-trick yapanMilan'ın 2006 doğumlu genç yeteneği, yönetimin planlarının odağına yerleşti. Yönetim, gelişimini yeni bir anlaşmayla ödüllendirmeye hazır. Oyuncunun temsilcileriyle ilk temas gelecek hafta kurulabilir. Hedef, anlaşmayı 2026 sonuna kadar tamamlamak.





Ocak ayında PSV Eindhoven'a transfer olmanın eşiğinden döndükten sonra Verona'dan alınan ve ardından 2025-26 sezonunun sonuna kadar Catanzaro'da kiralık bırakılan Cisse, 2030'a kadar geçerli, sezon başına yaklaşık 800 bin avro kazanacağı bir sözleşme imzaladı. Ocak ayında Milan'ın devreye girmesi oyuncunun kaderini son anda değiştirmiş, Cisse de tereddüt etmeden Milan'ı seçmişti.