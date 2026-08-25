Milan'dan ayrılmak elbette hafife alınacak bir karar değil ve Milano'da da hayat çok güzel. Galliani programlarda yer almayan oyuncuları göndermenin zorluğunu gerekçelendirmek için bu düşünceleri sık sık tekrarlardı. Aradan geçen yılların ardından konu, Fofana ve Tomori ile yeniden güçlü biçimde gündeme geldi; Amorim tarafından kadro dışı bırakılmalarına rağmen kulübün kararını kabul etmekte zorlanıyorlar. Tomori, Ocak 2025'te Tottenham'la yürütülen görüşmeleri tam son düzlükte bozmuştu: kulübe, şehre ve taraftarlarına olan sevgisi samimi ancak son 18 ayda işler değişti. Cardinale, kararın gerekçelerini İngiliz savunmacıya açıklayarak sert tutum çizgisini yineledi; bu tutum, 1 Eylül saat 20.00'ye kadar transferinin gerçekleşmemesi halinde Serie A listesi dışında bırakılmasına yol açabilir.
Çeviri:
Milan, gözden çıkarılanlara karşı sert tutum takınıyor: Tomori liste dışında kalma riskiyle karşı karşıya, Aston Villa ve Premier League'den gelen ilgiyle ilgili son gelişmeler
Bonservissiz fırsat
Tomori'nin AC Milan ile Temmuz 2027'de sona erecek, net 3,5 milyon euro maaşlı bir sözleşmesi bulunuyor. Şubat ayından itibaren bir sonraki adresini bonservissiz olarak kendi başına seçme hakkına sahip olacak ve bu nedenle Milanello'da takımdan ayrı çalışıyor; hızlıca transfer olmak zorunda kalmanın kaygısını da yaşamıyor. Bekliyor, değerlendiriyor ve mümkün olan en iyi adresi istiyor. Hâlâ, kalbinin üstüne dövmesini yaptırdığı bir kulüpten geldiğini düşündüğü ihanet nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.
Premier çağırıyor
Tomori’ye Suudi Arabistan’dan talep var; transfer döneminin ilk aşamalarında Simone Inzaghi’nin ve arkadaşı Theo Hernandez’in takımı Al-Hilal’in hedeflerinden biriydi. Milan’la değerlendirilmek üzere somut bir teklife dönüşmeyen yoklama temasları yapıldı. Gerçek, somut talepler ise Premier League’den geldi: Coventry’den Newcastle’a, West Ham üzerinden Aston Villa’ya kadar; Fikayo’nun kararlılıkla kapı araladığı tek kulüp de Aston Villa gibi görünüyor.
ASTON VILLA ZAMAN KAZANIYOR
Birkaç gündür Aston Villa, her şeyden önce iki dosya için Milan ile görüşüyor: Leao ve Tomori dosyaları. İki kulüp, 10 milyon artı bonusluk bir değerlemede uzlaşmaya yakın görünüyordu ancak son saatlerde Villains, Club Brugge ile Ordonez anlaşmasıyla meşgul olduğu için frene bastı.
Aston Villa ile çok iyi ilişkileri olan Almastadt, transferi sonuçlandırma umuduyla temasları yeniden canlandırmaya çalışacak: olumsuz bir sonuç çıkması halinde Milan, transfer döneminin son düdüğü çalmadan önce ağır bir sözleşmeden kurtulmak amacıyla İngiltere pazarında çalışmayı sürdürecek.
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