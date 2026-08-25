Birkaç gündür Aston Villa, her şeyden önce iki dosya için Milan ile görüşüyor: Leao ve Tomori dosyaları. İki kulüp, 10 milyon artı bonusluk bir değerlemede uzlaşmaya yakın görünüyordu ancak son saatlerde Villains, Club Brugge ile Ordonez anlaşmasıyla meşgul olduğu için frene bastı.

Aston Villa ile çok iyi ilişkileri olan Almastadt, transferi sonuçlandırma umuduyla temasları yeniden canlandırmaya çalışacak: olumsuz bir sonuç çıkması halinde Milan, transfer döneminin son düdüğü çalmadan önce ağır bir sözleşmeden kurtulmak amacıyla İngiltere pazarında çalışmayı sürdürecek.