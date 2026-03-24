Emanuele Tramacere

Milan, Goretzka ile temasa geçti. İtalya'yı seviyor; Arsenal, Tottenham ve Atlético ise rakipler

Leon Goretzka, Milan'ın yaz transfer dönemi için somut bir hedefi olmaya devam ediyor ve görüşmeler sürüyor.

Fiziksel olarak güçlü, golcü bir orta saha oyuncusu; Modrić emekliye ayrılırsa hem orta saha oyuncusu hem de oyun kurucu olarak görev alabilir. Milan, büyük ve iddialı bir hedefle orta saha transfer piyasasında çalışıyor. Bu bağlamda, Aldo Rossi Caddesi’nde, sözleşmesi sona eren ve sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacak olan Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka’ya yönelik büyük ilginin altını çizmek gerekir; dolayısıyla Goretzka bedelsiz transfer olarak piyasada.


Bild'in vurguladığı gibi, Rossoneri kulübü oyuncu ve çevresiyle doğrudan temasa geçti, ancak bugün rekabet oldukça yoğun ve eski Schalke 04 oyuncusu Serie A'ya açık olsa da transferin mali boyutları kolay yönetilebilir değil.


    Bild gazetesi muhabiri Christian Falk'ın MilanNews'e aktardığına göre, Milan'ın ilgisi ciddi boyutlarda ve kulüp, oyuncunun menajerleri aracılığıyla kendisiyle temasa geçti. Allegri, hem oyun stilinden hem de soyunma odasına katacağı uluslararası deneyimden dolayı oyuncuya büyük değer veriyor.

  • SAYILARLA İLGİLİ SORUN

    En önemli sorun, maaş rakamları ve bedelsiz transfer (komisyonlar ve imza bonusu) ile ilgili. Goretzka, Bayern Münih'te sezon başına yaklaşık 17-18 milyon euro brüt kazanıyor ve Milano'da alacağı rakam her halükarda bunun altında kalacak. Talep edilen maaş, yıllık 7 milyon + 3 milyon bonus olmakla birlikte, buna 10 milyon avroluk cömert bir imza bonusu da eklenmesi isteniyor.

  • REKABET ÇOK SIKI, AMA O SERIE A'YA AÇIK

    Falk'ın bugün aktardığına göre, Goretzka için rekabet diğer İtalyan kulüplerinden çok yurt dışından geliyor; bu kulüpler arasında ön saflarda yer alan Arsenal, Ocak ayında da onun için bir girişimde bulunmuştu, ancak Tottenham ve Atlético Madrid de bu kulüpler arasında yer alıyor. Ancak Bild'in doğruladığı şey, orta saha oyuncusunun oynamak istediği bir lig olan Serie A'ya transfer olmaya açık olduğu. Ancak Colchoneros, yaz boyunca Milan'ın en tehlikeli rakibi olabilir.