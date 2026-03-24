Milan, Goretzka ile temasa geçti. İtalya'yı seviyor; Arsenal, Tottenham ve Atlético ise rakipler

Fiziksel olarak güçlü, golcü bir orta saha oyuncusu; Modrić emekliye ayrılırsa hem orta saha oyuncusu hem de oyun kurucu olarak görev alabilir. Milan, büyük ve iddialı bir hedefle orta saha transfer piyasasında çalışıyor. Bu bağlamda, Aldo Rossi Caddesi’nde, sözleşmesi sona eren ve sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacak olan Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka’ya yönelik büyük ilginin altını çizmek gerekir; dolayısıyla Goretzka bedelsiz transfer olarak piyasada.





Bild'in vurguladığı gibi, Rossoneri kulübü oyuncu ve çevresiyle doğrudan temasa geçti, ancak bugün rekabet oldukça yoğun ve eski Schalke 04 oyuncusu Serie A'ya açık olsa da transferin mali boyutları kolay yönetilebilir değil.



