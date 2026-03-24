Milan, Şampiyonlar Ligi seviyesinde beş yıldızlı bir orta saha kurmak için çalışıyor. Tare ve Allegri'nin planı: Rabiot ve Modric gibi takımın belkemiğini oluşturan isimlere Goretzka'yı da eklemek. Bu proje oldukça iddialı ve aynı zamanda gelecek sezon için "Şeytan"ın hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. 1995 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya hazır; karar Ocak ayında çoktan verildi: Bavyera kulübüyle sona eren sözleşmesini yenilemeyecek.
Milan, Goretzka için baskı yapıyor: Tare, Inter ve Arsenal'den önce harekete geçti; transferin maliyeti
MİLANO DERBİSİ
Goretzka'yı bedelsiz transfer etmek, değerlendirilmesi gereken cazip bir fırsat. İtalya'da pek çok kulüp harekete geçti: Inter, Juventus ve Napoli. İlgi sırasına göre. Allegri için Alman milli oyuncu, orta sahayı güçlendirmek açısından bir öncelik teşkil ediyor; çünkü takımın seviyesini yükseltmek için ideal bir profil: deneyimli, galibiyetlere alışkın ve oyunun her iki aşamasında da teknik ve fiziksel gücü bir araya getirme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip.
Milan, uzun süredir temas kurmuş durumda ve özellikle, hem oyuncu hem de temsilcileriyle çeşitli vesilelerle görüşen Inter'i geride bırakması gerektiğini biliyor. Marotta ve Ausilio, transfer piyasasında, özellikle de Calhanoglu'dan Zielinski'ye kadar yakın geçmişte görüldüğü gibi, bedelsiz transferler konusunda korkulan iki rakip.
SÜPER TALEP
Goretzka, Milan'ı ve Serie A'yı beğeniyor; Ocak ortasında Tare ile Roof menajerlik ajansı arasında gerçekleşen görüşme, önemli bir ilerleme sağladı. Ancak bu henüz kesinleşmiş değil, çünkü oyuncunun tercihi Premier League ve Arsenal yönünde. Ancak şu anda en büyük zorluk, tamamen maddi taleplerde yatıyor: 7 milyon euroluk üç yıllık sözleşme artı yüksek bonuslar ve 10 milyon euroluk imza parası. Bu rakamlar önemli ve Bochum doğumlu oyuncunun son sezonlarda Bayern Münih'te kazandıklarıyla uyumlu.
TARE PLANI
Modric transferini başarıyla tamamladıktan sonra Tare, Goretzka ile de aynı başarıyı tekrarlamak için son derece motive: Rossoneri'nin sportif direktörü için bu görev zorlu olsa da imkansız değil. Roof ile yapılacak önümüzdeki görüşmelerde, bonuslar ve imza parası üzerinde çalışmaya çalışacak, indirim talep edecek ve belki de oyuncuya lehine bir opsiyon içeren daha uzun süreli bir sözleşme önerecek. Fikirler var, sonuna kadar gitme isteği de var; Milan, Goretzka transferini tamamlamaya çalışacak.