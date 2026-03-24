Goretzka'yı bedelsiz transfer etmek, değerlendirilmesi gereken cazip bir fırsat. İtalya'da pek çok kulüp harekete geçti: Inter, Juventus ve Napoli. İlgi sırasına göre. Allegri için Alman milli oyuncu, orta sahayı güçlendirmek açısından bir öncelik teşkil ediyor; çünkü takımın seviyesini yükseltmek için ideal bir profil: deneyimli, galibiyetlere alışkın ve oyunun her iki aşamasında da teknik ve fiziksel gücü bir araya getirme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip.





Milan, uzun süredir temas kurmuş durumda ve özellikle, hem oyuncu hem de temsilcileriyle çeşitli vesilelerle görüşen Inter'i geride bırakması gerektiğini biliyor. Marotta ve Ausilio, transfer piyasasında, özellikle de Calhanoglu'dan Zielinski'ye kadar yakın geçmişte görüldüğü gibi, bedelsiz transferler konusunda korkulan iki rakip.



