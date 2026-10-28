Canal 11'in Canal 11 bünyesindeki "Soltinho pelo mundo" programına verdiği röportajda Milan forveti Gonçalo Ramos, son 6 ayda Paris Saint Germain'e veda edip yazın Milan'a katılmasına uzanan süreci anlattı.
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Çeviri:
Milan, Goncalo Ramos: "Ocak ayında PSG'den ayrılmak istiyordum. Campos, yazın transferimin gerçekleşeceğine dair bana güvence verdi"
Ocak 2026'da PSG'den ayrılmak istiyordum
"PSG'den ayrılmak istiyordum ama ocak ayında bu her zaman daha zor. Ocak ayında gitmek istesem de en iyi seçenek bu değildi. Şimdi daha iyi anlıyorum. PSG hemen hayır dedi, başka birini bulmaları gerekecekti."
Campos bana transferin yazın gerçekleşeceği güvencesini verdi
"O zaman Luis Campos, bu yaz ayrılmama izin vereceğine dair bana güvence verdi. PSG'den ayrılmak benim için zordu çünkü grup gerçekten harikaydı. Bütün vaktimi birlikte geçirdiğim üç Portekizli vardı."
BENDEN KALMAMI İSTİYORLARDI
"Ayrılmak istediğimi biliyorlardı ve şakayla karışık, sırf ortam için bile olsa kalmamı söylüyorlardı. Birlikte sürdürdüğümüz bu hayatta gerçekten çok özel anlar yaşadık."
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