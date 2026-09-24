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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan, Goncalo Ramos: "Milano’da uzun süre yaşamak isterim. Babam futbol oynuyordu, bugün de bana yardımcı oluyor"

AC Milan
G. Ramos
R. Amorim

Gonçalo Ramos’un Milan macerasının başlangıcı, baskı ve gol üretimi açısından elbette kolay olmadı ancak Lecce karşısında alınan galibiyet kötü düşünceleri ve Milanello’nun üzerindeki bulutları dağıtarak oyunculara ve Ruben Amorim’e yeniden huzur getirdi.


AC Milan’ın resmi kanallarına konuşan Portekizli forvet, Milan’daki macerası, İtalya’ya ve Milano’ya uyum süreci, Amorim’le ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulunurken özel hayatına dair birçok perde arkasını da anlattı.


  • Taraftarlar

    “Taraftarların sevgisi mi? Çok güzeldi, taraftarlarla ilk kez Cakarta’da karşılaştım; orada çok sayıda destekçimiz var. Bu inanılmazdı, çünkü evimizden çok uzaktaydık ama onların desteğini çok net şekilde hissedebiliyorduk. Milan’ın kulüp olarak ve taraftar kitlesiyle ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz. Taraftarlarımız bize her maçta güç ve destek veriyor. Maç sırasında bu sıcaklığı hissetmeyi seviyorum. Bazen küçük bir yardım gibi görünebilir ama önemli anlarda çok kritik oluyor.”

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  • Ailesi ve en sevdiği yemek

    “Her yıl en az bir haftayı ailemle birlikte Algarve’de geçiriyorum, çünkü burası özel. Çok fazla turist var ve burada biraz da her şey var: güzel hava, iyi yemek, doğru yerleri bulmayı başarırsanız huzur da var. Benim için burası Olhão; şehrin kıyısı boyunca uzanan sahil şeridi var… Adı Rio Formosa, Algarve’nin en güzel yerlerinden biri.”

    En sevdiğim yemek Portekizcede buna “choco”, yani mürekkep balığı deniyor. Tavada pişiriyorsunuz, sonra da üzerine sos eklenmiş patatesle yiyorsunuz. Bu benim en sevdiğim yemek.”

  • İlk yıllar ve futbolcu babasının yardımı

    “Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum, tam olarak ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum. İlk takımım 4 yaşındayken Olhanense’ydi. Benden daha büyük çocuklarla oynamaya başladım, onlar 5-6 yaşındaydı. En küçük bendim çünkü o dönemde benim yaş grubum için bir takım yoktu ama ben oynamak istiyordum. İlk anım bu.

    Dedemle çok zaman geçiriyorum. Onun futbolculuk kariyeri hakkında çok şey bilmiyorum, bana anlatıldığı için babamın kariyeri hakkında daha çok şey biliyorum. O hâlâ her hafta, her maçta bana yardımcı oluyor. Her an bana yardım eden ilk kişi hep o oluyor. O da futbol oynadığı için, sahada oynamanın ve bazı şeyleri yapmanın ne anlama geldiğini diğer insanlardan daha iyi biliyor. Bana gerçeği söyleyen ve benden daha fazlasını talep eden ilk kişi de yine o. Mesela bir maçta 5 gol atsam ama sonra bir tane kaçırırsam, bana söylediği ilk şey şu olur: “O pozisyonda daha iyisini yapabilirdin.” Bana karşı her zaman açık sözlüdür ve beni sürekli kendimi geliştirmeye, seviyemi yükseltmeye iter. Annem ise babama göre çok daha konuşkan. Babam daha içine kapanık, daha sakin. Annemse stresi yönetemediği için ses tonunu yükseltiyor”.

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  • Milan ve İtalyanca

    “Basit şeyleri, mesela ‘merhaba’, ‘yarın’, ‘futbol’, ‘forvet’ diyebiliyorum. Neredeyse her şeyi anlıyorum. Milano mu? Ben şehir hayatını tercih ediyorum. Paris’teyken de merkeze yakın yaşamayı seçmiştik. Bence bu daha iyi, çünkü antrenman yapmadığımızda istersem yapacak bir şeyim oluyor. Ailem için de daha güvenli.

    İki harika şehirde yaşadım ama burada yaşamayı çok isterim çünkü Portekiz’le bazı benzerlikler var. Ayrıca burası harika bir şehir, Paris’ten daha sakin ve benim için daha iyi çünkü kaosu sevmiyorum.”

  • HOBİ

    “Başka tutkularım mı? NBA. Basketbol oynamayı seviyorum, en sevdiğim spor o. NBA’i izlemeyi seviyorum ve şimdi Philadelphia... Şu anda LeBron James’e sahipler, LeBron’un yeni takımı o. Formula 1 gibi diğer sporları da seviyorum. En sevdiğim pilot Hamilton, en sevdiğim takım da Ferrari. Sonra sinemaya gitmeyi seviyorum ama patlamış mısırın güzel olması lazım. Dizi olarak Peaky Blinders’ı seviyorum. Film mi? Maymunlar Cehennemi.”

  • AMORIM

    “Benfica’dayken Sporting ile 2-2 berabere kaldığımız maçı hatırlıyorum ve teknik direktör Amorim’in takımına karşı iki gol atmıştım. Çok mutluydum. Bunu onunla konuşmuyorum, sadece teknik ekipten Carlos ve Vital ile konuşuyorum. O dönemde zaten beni tanıyordu çünkü ligin tam ortasındaydık ve Benfica formasıyla çoktan birçok maça çıkmıştım. Bu da onun beni daha iyi tanımasına yardımcı oldu”.

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