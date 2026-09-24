“Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum, tam olarak ne zamandan beri olduğunu bilmiyorum. İlk takımım 4 yaşındayken Olhanense’ydi. Benden daha büyük çocuklarla oynamaya başladım, onlar 5-6 yaşındaydı. En küçük bendim çünkü o dönemde benim yaş grubum için bir takım yoktu ama ben oynamak istiyordum. İlk anım bu.

Dedemle çok zaman geçiriyorum. Onun futbolculuk kariyeri hakkında çok şey bilmiyorum, bana anlatıldığı için babamın kariyeri hakkında daha çok şey biliyorum. O hâlâ her hafta, her maçta bana yardımcı oluyor. Her an bana yardım eden ilk kişi hep o oluyor. O da futbol oynadığı için, sahada oynamanın ve bazı şeyleri yapmanın ne anlama geldiğini diğer insanlardan daha iyi biliyor. Bana gerçeği söyleyen ve benden daha fazlasını talep eden ilk kişi de yine o. Mesela bir maçta 5 gol atsam ama sonra bir tane kaçırırsam, bana söylediği ilk şey şu olur: “O pozisyonda daha iyisini yapabilirdin.” Bana karşı her zaman açık sözlüdür ve beni sürekli kendimi geliştirmeye, seviyemi yükseltmeye iter. Annem ise babama göre çok daha konuşkan. Babam daha içine kapanık, daha sakin. Annemse stresi yönetemediği için ses tonunu yükseltiyor”.