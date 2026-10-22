Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ile Samu Chukwueze sakatlandı. Bu durum, Milan'ın Serie A ve Avrupa Ligi planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Milan, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi:





Gonçalo Ramos

Sol baldırında hissettiği yorgunluğu değerlendirmek için görüntüleme tetkiklerinden geçti. Manyetik rezonans görüntülemesinde herhangi bir sorun tespit edilmedi.





Samuel Chukwueze

Sol kalçasındaki sorun için uzman görüşü alındı ve enjeksiyon tedavisine başladı. Durumunun seyrini değerlendirmek üzere 10 ila 15 gün içinde yeniden kontrol edilmesi planlanıyor.







