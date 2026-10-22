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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, Gonçalo Ramos için rahat bir nefes aldı: MR sonucu negatif. Chukwueze'nin kalçasına enjeksiyonlar yapıldı; 10-15 gün sonra yeniden değerlendirilecek

AC Milan

AC Milan'daki iki sakat futbolcunun durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi: İşte son gelişmeler.

Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ile Samu Chukwueze sakatlandı. Bu durum, Milan'ın Serie A ve Avrupa Ligi planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Milan, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi:


Gonçalo Ramos

Sol baldırında hissettiği yorgunluğu değerlendirmek için görüntüleme tetkiklerinden geçti. Manyetik rezonans görüntülemesinde herhangi bir sorun tespit edilmedi.


Samuel Chukwueze

Sol kalçasındaki sorun için uzman görüşü alındı ve enjeksiyon tedavisine başladı. Durumunun seyrini değerlendirmek üzere 10 ila 15 gün içinde yeniden kontrol edilmesi planlanıyor.



  • AMORIM'İN SÖZLERİ

    Bournemouth maçı öncesinde teknik direktör Ruben Amorim de sakatlıklar hakkında konuştu: "Chukwueze için bilemiyorum, onun sakatlığı Ramos'unkinden farklı; Ramos'unki ufak bir şey, sadece tedbir amaçlı. Kaslarında sadece biraz sertlik hissetti. Ama hazırlıklıyız."

  • SAKATLIKLAR

    Milan'da sakat oyuncuların sayısı giderek artıyor. Samuel Chukwueze, Atalanta'ya karşı kazanılan maçın ardından sol kalçasında ağrı hissetti. Önümüzdeki saatlerde bir uzman tarafından muayene edilecek olan oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalma riski var. Matteo Gabbia, tendonun da kısmen etkilendiği uyluk fleksör kası sakatlığı nedeniyle ancak 2027'de dönecek. Alexis Saelemaekers ise ayak bileğinden ameliyat edildi; ayak bileği ameliyatının ardından onun da dönüşü ancak 2027'de bekleniyor.


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