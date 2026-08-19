Bir stoper ve bir 10 numara. Strasbourg'dan Diego Moreira'nın gelişi tamamlanırken, oyuncu dün sağlık kontrollerinden geçti ve bugün resmen açıklanacak; Milan, Amorim'e takımı kesin olarak seviye atlatabilecek iki takviye daha yapmak istiyor. Öncelikler uzun süredir belli: Pulisic ile birlikte Gonçalo Ramos'un arkasında oynayabilecek bir 10 numara ve Pavlovic ile Gila'yla birlikte savunma hattına liderlik edebilecek bir stoper gerekiyor. Milan'ın değerlendirdiği profiller arasında Lecce'den Tiago Gabriel ve özellikle de Sporting Lizbon'dan Goncalo Inacio var; Amorim bu oyuncuyu çok iyi tanıyor. 2001 doğumlu oyuncunun adı, Portekizli teknik adam, Cardinale ve transfer ekibi arasında haziran ayında yapılan görüşmelerde zaten gündeme gelmişti; transfer döneminin bu son iki haftasında yeniden öne çıkabilir.
Çeviri:
Milan, Gonçalo Inacio’dan vazgeçmiyor: serbest kalma maddesi, bonservis bedeli ve oyuncunun kapıyı aralaması
Çok yüksek serbest kalma bedeli
Altyapısından yetiştiği Aslanlar'ın stoperine ulaşmanın zorlukları çok, ancak bu transfer imkansız değil. Gonçalo Inacio, Rui Borges'in Sporting Lizbon'unda kilit bir isim ve bu yıldan itibaren, Hjulmand'ın Atletico Madrid'e gidişinin de etkisiyle takımın kaptanı oldu, ancak Portekiz başkentinin kulübü için dokunulmaz değil. Herkesin bir bedeli var, Inacio da buna dahil; oyuncunun serbest kalma bedeli 60 milyon euro olmaya devam ediyor. Geçen aralık ayında, sözleşmesini 2030'a kadar uzattığında, kulübün bu bedeli 80 milyona çıkarma teklifini reddetmişti. Transfer döneminin bu noktasında, 1 Eylül yaklaşırken ve Sporting'in yerine birini bulma zorunluluğu varken, düşük bir bedelle ayrılabileceğini düşünmek zor.
INACIO İÇİN KAPI ARALANDI, HER ŞEY SPORTING’E BAĞLI
Sporting’den koparmak için 40 milyon euronun üzerinde çok yüksek bir teklif gerekiyor. Inacio, Milan’ın ilgisini biliyor ancak zorlayacak durumda değil. Sporting onun hayatının takımı, ona asla kötülük yapmaz. Ancak bir görüşme olursa yeni bir maceraya atılmaya, Şampiyonlar Ligi olmasa bile İtalya’ya taşınmaya sıcak bakar. CNN Portugal’ın haberine göre Dünya Kupası’ndan sonra ayrılığa kapıyı aralamıştı, ancak bu arada Sporting, Diomandé’yi Nottingham Forest’a sattı ve bir diğer önemli direğini daha kaybetmeyi göze alamaz. Çok şey, Cardinale’nin ne yapmaya karar vereceğine bağlı olacak. Zira Cardinale, bu transfer döneminde Inacio’nun menajeri Jorge Mendes ile Ramos ve Moreira transferleri için zaten çalıştı.
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