Sporting’den koparmak için 40 milyon euronun üzerinde çok yüksek bir teklif gerekiyor. Inacio, Milan’ın ilgisini biliyor ancak zorlayacak durumda değil. Sporting onun hayatının takımı, ona asla kötülük yapmaz. Ancak bir görüşme olursa yeni bir maceraya atılmaya, Şampiyonlar Ligi olmasa bile İtalya’ya taşınmaya sıcak bakar. CNN Portugal’ın haberine göre Dünya Kupası’ndan sonra ayrılığa kapıyı aralamıştı, ancak bu arada Sporting, Diomandé’yi Nottingham Forest’a sattı ve bir diğer önemli direğini daha kaybetmeyi göze alamaz. Çok şey, Cardinale’nin ne yapmaya karar vereceğine bağlı olacak. Zira Cardinale, bu transfer döneminde Inacio’nun menajeri Jorge Mendes ile Ramos ve Moreira transferleri için zaten çalıştı.