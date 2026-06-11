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grafica amorim manchester united deluso 2026Getty Images

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Milan, Glasner ile anlaşmaya vardı ancak görüşmeler devam ediyor: Ruben Amorim ile video görüşmesi

AC Milan
R. Amorim
Transfers
M. United
O. Glasner
R. Rangnick

Eski Crystal Palace teknik direktörüyle genel bir mutabakat sağlanmış olmasına rağmen, Rossoneri'nin teknik direktör arayışı devam ediyor.

Milan, Oliver Glasner ile sezon başına net 3,5 milyon avro artı primler içeren iki yıllık bir sözleşme ve bir yıl daha uzatma opsiyonu konusunda bir tür anlaşmaya vardı.


Eski Crystal Palace teknik direktörü Avusturyalı Glasner, görevden alınan Massimiliano Allegri'nin (Antonio Conte'nin ayrılmasının ardından Napoli tarafından şimdiden ayırtılmış olan) yerini alacak en güçlü aday olarak görülüyor, ancak Rossoneri kulübü teknik direktör arayışını sürdürüyor.


  • SENTITO AMORIM

    La Gazzetta dello Sport, kulüp başkanı Gerry Cardinale ve ekibinin iki haftadan fazladır aralıksız görüşmeler ve video görüşmeleri yaptığını yazıyor: Son görüşme, Manchester United’daki talihsiz deneyiminin ardından Sporting Lizbon’dan ayrılan Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile gerçekleştirildi.


    O bir aday mı? Diğer pek çok aday gibi - ABD milli takımının Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, RedBird ekibi tarafından iki kez görüşüldü - ancak en ön sıralarda değil.

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  • ÖNCE YÖNETİCİ

    Milan'ın izlediği yol, önce teknik direktör yardımcısını atamak, ancak ondan sonra teknik direktörü belirlemektir.

    Bu bağlamda, Avusturya'nın Alman teknik direktörü Ralf Rangnick, bir süredir bu pozisyon için en güçlü aday olarak gösteriliyor, ancak dokuz gün önce Viyana'da Cardinale, Calvelli ve Ibrahimovic ile yapılan görüşmenin ardından henüz bir sonuca varılamadı.


    Hatta, iki taraf şu anda hala aynı noktada duruyor. Milan, zamanlama ve ülkesinde "Profesör" olarak anılan Rangnick'in esnek olmayan tutumu konusunda bazı şüpheler besliyor.

    Buna karşılık, bir kulübün sporla ilgili hemen hemen tüm yönlerini yönetmeye alışkın olan Rangnick, işine müdahale edilmesinden ve yerine getirilmeyen sözlerden korkuyor. Bu nedenle, birkaç gün önce göründüğü kadar bu birleşmenin gerçekleşmesi kesin değil, ancak ortaya çıkan adaylar arasında hala en güçlü aday o. Ayrıca Rangnick'in elinde, Avusturya Futbol Federasyonu'nun milli takımın teknik direktörlüğünü sürdürmesi için yaptığı teklif de bulunuyor.