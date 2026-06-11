Milan, Glasner ile anlaşmaya vardı ancak görüşmeler devam ediyor: Ruben Amorim ile video görüşmesi

Milan'ın izlediği yol, önce teknik direktör yardımcısını atamak, ancak ondan sonra teknik direktörü belirlemektir.

Bu bağlamda, Avusturya'nın Alman teknik direktörü Ralf Rangnick, bir süredir bu pozisyon için en güçlü aday olarak gösteriliyor, ancak dokuz gün önce Viyana'da Cardinale, Calvelli ve Ibrahimovic ile yapılan görüşmenin ardından henüz bir sonuca varılamadı.





Hatta, iki taraf şu anda hala aynı noktada duruyor. Milan, zamanlama ve ülkesinde "Profesör" olarak anılan Rangnick'in esnek olmayan tutumu konusunda bazı şüpheler besliyor.

Buna karşılık, bir kulübün sporla ilgili hemen hemen tüm yönlerini yönetmeye alışkın olan Rangnick, işine müdahale edilmesinden ve yerine getirilmeyen sözlerden korkuyor. Bu nedenle, birkaç gün önce göründüğü kadar bu birleşmenin gerçekleşmesi kesin değil, ancak ortaya çıkan adaylar arasında hala en güçlü aday o. Ayrıca Rangnick'in elinde, Avusturya Futbol Federasyonu'nun milli takımın teknik direktörlüğünü sürdürmesi için yaptığı teklif de bulunuyor.