Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Santiago Gimenez, çarşamba akşamı Porto'nun Académico Viseu karşısında aldığı galibiyette belirleyici oldu. Taktik açıdan kapalı ve kilitlenen maçta penaltıyı kusursuz bir vuruşla gole çevirdi. Bebote için bu, belki de son iki yılın en iyi dönemi.

Memnun

olan Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli de maçın ardından Sport TV'ye eski Milan forvetinin performansını şöyle değerlendirdi: "Geç gelen oyunculara süre vermek açısından bu maç çok önemliydi. Hedeflerimizden biri Santi Gimenez'in 90 dakika oynamasıydı; çok iyi iş çıkardı. Daha önce hiç ilk 11'de başlamamış olan Fofana da öyle. Pek çok olumlu şey vardı."