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Milan: Gimenez Porto'da nasıl gidiyor? Farioli'nin tercihleri, goller ve ocak ayında neler değişebilir?

AC Milan
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Santiago Gimenez, çarşamba akşamı Porto'nun Académico Viseu karşısında aldığı galibiyette belirleyici oldu. Taktik açıdan kapalı ve kilitlenen maçta penaltıyı kusursuz bir vuruşla gole çevirdi. Bebote için bu, belki de son iki yılın en iyi dönemi.

Memnun

olan Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli de maçın ardından Sport TV'ye eski Milan forvetinin performansını şöyle değerlendirdi: "Geç gelen oyunculara süre vermek açısından bu maç çok önemliydi. Hedeflerimizden biri Santi Gimenez'in 90 dakika oynamasıydı; çok iyi iş çıkardı. Daha önce hiç ilk 11'de başlamamış olan Fofana da öyle. Pek çok olumlu şey vardı."

  • Oynanan dakikalara göre çok iyi istatistikler

    Şimdiye kadar Gimenez Porto formasıyla çıktığı 6 resmî maçta iki gol attı. Milan formasıyla oynadığı 37 maçta ise 7 gol atıp 6 asist yapmıştı. Portekiz şampiyonlarıyla sahada geçirdiği toplam süre yalnızca 173 dakika. Bu da 87 dakikada bir gol ortalaması anlamına geliyor. İlk bakışta Meksikalı millî futbolcunun Porto macerası çok iyi gidiyor gibi görünse de şimdiye kadar az süre alması daha çok dikkat çekiyor.

  • Eleştirilen yönetim

    Gimenez'in Porto'daki dönemine ilişkin ilk değerlendirmede, eylül sonu ile ekim başı arasındaki millî maç arasında Meksika millî takımının davetini kabul ettiği için aldığı eleştiriler etkili oluyor. Portekiz kulübüne göre forvet, Milan'da kadro dışı geçirdiği sıkıntılı yaz nedeniyle fiziksel olarak hazır olmadığından Porto'da kalıp teknik ekiple çalışmalıydı.

  • Ocak ayı için değerlendirmeler

    Portekiz Kupası'nda Académico Viseu'ya attığı gol, Gimenez için yeni bir başlangıcın, bir dönüm noktasının habercisi olabilir. Şu anda teknik direktör Farioli'nin hücum tercihleri arasında Samu ve Andrè Silva'nın gerisinde olan Gimenez'in kendini göstermesi gerekiyor. Bunu başaramazsa ocak transfer döneminin sunacağı fırsatları değerlendirmek üzere Milan ile Porto arasında görüşmeler başlayabilir. Gimenez, geçen yaz Milan'dan Porto'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı. Anlaşmada, belirli koşullar gerçekleşirse zorunlu hâle gelebilecek bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT