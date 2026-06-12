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CM Gimenez Milan 16 9Getty Images

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Milan, Gimenez'i Tottenham'a önerdi: Meksikalı forvetin geleceği hakkında neler söyleniyor?

S. Gimenez
Transfers

Milano'da Santi Gimenez'in geleceği gündemde: Lazio'dan teklif geldi, Tottenham'a önerildi

Santiago Gimenez ve henüz yazılmamış bir gelecek. Meksikalı forvet, kariyerinin en kötü sezonunu geride bıraktı; gol hanesindeki o üzücü 0 rakamı bunun en açık göstergesi. Milan onu transfer listesine koydu; eski Feyenoord oyuncusuna duyulan güven ise tarihsel olarak en düşük seviyede. Buna rağmen genç oyuncu, Milan’ın kırmızı-siyah formasıyla İtalya’da kendini kanıtlamak için gerekli tüm niteliklere sahip olduğuna hâlâ kesin olarak inanıyor.

  • TOTTENHAM'A TEKLİF EDİLDİ

    Bir yandan oyuncu Milan'daki deneyimine güven ve inanç duyduğunu belirtirken, diğer yandan çevresindeki kişiler olası alternatif çözümler bulmak için transfer piyasasını yakından takip ediyor. Lazio kesinlikle ilgilenen kulüplerden biri, ancak belirli şartlar altında: şu an için bu bir olasılık, ancak gerçekleşmesi çok zor. Son saatlerde oyuncu, De Zerbi'nin Tottenham'ına önerildi. İlginç bir detay: Bebote, son transfer döneminde Londra kulübüne çok yakındı.

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