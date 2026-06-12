Milan, Gimenez'i Tottenham'a önerdi: Meksikalı forvetin geleceği hakkında neler söyleniyor?

Santiago Gimenez ve henüz yazılmamış bir gelecek. Meksikalı forvet, kariyerinin en kötü sezonunu geride bıraktı; gol hanesindeki o üzücü 0 rakamı bunun en açık göstergesi. Milan onu transfer listesine koydu; eski Feyenoord oyuncusuna duyulan güven ise tarihsel olarak en düşük seviyede. Buna rağmen genç oyuncu, Milan’ın kırmızı-siyah formasıyla İtalya’da kendini kanıtlamak için gerekli tüm niteliklere sahip olduğuna hâlâ kesin olarak inanıyor.