Milan, Gila'yı yakından takip ediyor: Savunma için hedef, Lazio ile yapılan transfer anlaşmasının tüm gerçekleri

Lazio-Milan maçı diğer maçlar gibi olmayacak.
Özellikle Massimiliano Allegri'nin yönettiği Rossoneri için, riskler beklenenden daha yüksek hale geldi: Napoli'nin Lecce'yi yenmesi, Conte'nin takımını Milan'ın 1 puan gerisine getirirken, Inter'in evinde Atalanta ile berabere kalması, Via Aldo Rossi'deki kulübe şampiyonluk yarışını yeniden açma ve Chivu'nun Nerazzurri'sinin 5 puan gerisine gelme şansı verdi.
Ancak sahadaki oyuncular ve teknik ekip için bu fırsatın yanı sıra, transfer ekibi ve yönetim için Olimpico'daki maç, Milan'ın gelecekteki savunması için hedef olan Mario Gila'yı yeniden yakından gözlemlemek için iyi bir fırsat olacak.