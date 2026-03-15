Milan, Gila'yı yakından takip ediyor: Savunma için hedef, Lazio ile yapılan transfer anlaşmasının tüm gerçekleri

Aslında Milan'ın yaz transfer dönemi öncesinde savunmasını güçlendirmek istediği bir sır değil. Avrupa'nın en iyi beş liginde yer alan en iyi savunma hattı, kasık fıtığı ameliyatı geçiren Gabbia'nın yokluğu ve Oodogu'nun (büyük olasılıkla yaz aylarında kiralık olarak ayrılacak) sınırlı süre alması nedeniyle şu anda sadece Pavlovic, De Winter ve Tomori'ye güvenebiliyor.

İtalyan milli takımın stoperi kadroda olsaydı bile, bu seviyede 3'lü savunma oynayan bir takım için, Allegri'nin oyun stiline ve felsefesine uyum sağlayabilecek ve özellikleriyle son derece güvenilir bir kadroyu tamamlayabilecek takviyelere ihtiyaç vardır.

Mario Gila bu profile uyuyor ve 30 Haziran 2027'de sona erecek olan sözleşmesi (ve olası bir yenileme görüşmelerinin tamamen askıya alınmış olması) nedeniyle transfer piyasası için de mükemmel bir fırsat sunuyor. Lazio Başkanı Claudio Lotito için önümüzdeki yaz, oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskine girmeden önce iyi bir fiyata satmak için son şans olabilir.

Ve Milan hazırlıklı olmak istiyor.