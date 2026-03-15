Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Milan, Gila'yı yakından takip ediyor: Savunma için hedef, Lazio ile yapılan transfer anlaşmasının tüm gerçekleri

Bu, Rossoneri'nin yakından takip ettiği Beyaz-Mavi'nin savunma oyuncusu için özel bir gece olacak.

Lazio-Milan maçı diğer maçlar gibi olmayacak.

Özellikle Massimiliano Allegri'nin yönettiği Rossoneri için, riskler beklenenden daha yüksek hale geldi: Napoli'nin Lecce'yi yenmesi, Conte'nin takımını Milan'ın 1 puan gerisine getirirken, Inter'in evinde Atalanta ile berabere kalması, Via Aldo Rossi'deki kulübe şampiyonluk yarışını yeniden açma ve Chivu'nun Nerazzurri'sinin 5 puan gerisine gelme şansı verdi.

Ancak sahadaki oyuncular ve teknik ekip için bu fırsatın yanı sıra, transfer ekibi ve yönetim için Olimpico'daki maç, Milan'ın gelecekteki savunması için hedef olan Mario Gila'yı yeniden yakından gözlemlemek için iyi bir fırsat olacak.

  • GILA HEDEFİ

    Aslında Milan'ın yaz transfer dönemi öncesinde savunmasını güçlendirmek istediği bir sır değil. Avrupa'nın en iyi beş liginde yer alan en iyi savunma hattı, kasık fıtığı ameliyatı geçiren Gabbia'nın yokluğu ve Oodogu'nun (büyük olasılıkla yaz aylarında kiralık olarak ayrılacak) sınırlı süre alması nedeniyle şu anda sadece Pavlovic, De Winter ve Tomori'ye güvenebiliyor.

    İtalyan milli takımın stoperi kadroda olsaydı bile, bu seviyede 3'lü savunma oynayan bir takım için, Allegri'nin oyun stiline ve felsefesine uyum sağlayabilecek ve özellikleriyle son derece güvenilir bir kadroyu tamamlayabilecek takviyelere ihtiyaç vardır.

    Mario Gila bu profile uyuyor ve 30 Haziran 2027'de sona erecek olan sözleşmesi (ve olası bir yenileme görüşmelerinin tamamen askıya alınmış olması) nedeniyle transfer piyasası için de mükemmel bir fırsat sunuyor. Lazio Başkanı Claudio Lotito için önümüzdeki yaz, oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskine girmeden önce iyi bir fiyata satmak için son şans olabilir.

    Ve Milan hazırlıklı olmak istiyor.

  • NE SÜZÜLÜR

    Peki, Rossoneri için bu transfer konusunda neler sızıyor?

    Matteo Moretto'nun Fabrizio Romano'nun İtalyanca YouTube kanalında aktardığına göre, Gila Milan için kolay ulaşılabilir bir isim değil ve olmayacak. İki kulüp arasındaki ilişkiler - Via Aldo Rossi kulübünün sportif direktörü olarak Igli Tare gibi bir eski oyuncunun varlığı bir yana - şu anda pek iyi olarak tanımlanmıyor.

    Gila - Lazio'nun elde edeceği olası gelirden %50'si, lehine olan geri satış maddesi sayesinde Real Madrid'e gidecek - Milan tarafından kesinlikle takip edilen bir isim, ancak müzakereler konusunda ileri düzeyde veya daha somut bir şeyden bahsedebilmek için daha fazla adım ve ilerleme gerekecek.

    Defans oyuncusu, sadece İtalyan kulüplerinin değil, başka kulüplerin de ilgisini çekiyor; bu nedenle yaz transfer dönemi öncesinde kesinlikle dikkate alınması gereken bir isim. Milan bu transferde yer almak istiyor ve bu akşam onu yakından izlemek için iyi bir fırsat olabilir.

