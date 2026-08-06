Mario Gila Milano'ya dönüyor ve takımı Cakarta'ya kadar takip etmeyecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 25 Temmuz'da Celtic karşısında yaşadığı uyluk sorunu henüz atlatılmış değil ve bu nedenle 8 Cumartesi günü Celtic karşısında forma giymeyecekti. Gazetenin internet versiyonunda, İspanyol savunmacının gelecek hafta takımla çalışmalara dönmesinin beklendiği belirtiliyor: eğer durum buysa, Milan'ın daha önce yapılan kontrollerde herhangi bir lezyon tespit edilmediğini açıklamasının ardından iki haftadan uzun süre sahalardan uzak kalmış olacak.
Calciomercato
Çeviri:
Milan, Gila sakatlığını atlatmak için Milano'ya dönüyor: Kostic ise teknik tercih nedeniyle onunla birlikte
Kostic, teknik tercih nedeniyle kadroda yok.
Gila, Cakarta’da maç öncesi, son idman ve yolculuk arasında bunun ideal olmayacağı göz önüne alındığında, Milanello’da çalışacak. Takımın turneden dönmesine kadar kişiye özel çalışma programını sürdürecek; o noktada ise, ihtiyat payını korumak gerekirse, grubun geri kalanıyla yeniden çalışmaya başlaması bekleniyor. Gila ile birlikte, teknik tercih doğrultusunda Guarnier, Borsani, Kostić ve Ossola da İtalya’ya döndü.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun