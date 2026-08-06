Mario Gila Milano'ya dönüyor ve takımı Cakarta'ya kadar takip etmeyecek. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 25 Temmuz'da Celtic karşısında yaşadığı uyluk sorunu henüz atlatılmış değil ve bu nedenle 8 Cumartesi günü Celtic karşısında forma giymeyecekti. Gazetenin internet versiyonunda, İspanyol savunmacının gelecek hafta takımla çalışmalara dönmesinin beklendiği belirtiliyor: eğer durum buysa, Milan'ın daha önce yapılan kontrollerde herhangi bir lezyon tespit edilmediğini açıklamasının ardından iki haftadan uzun süre sahalardan uzak kalmış olacak.