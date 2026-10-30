Milan, Gerry Cardinale: "San Donato'da 20 bin kişilik bir arena inşa edeceğim, NBA Europe'da bir takım istiyorum"

Dün yeni stadyum tanıtıldı.

"Dünyaya verilen bir mesaj: Geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşimiz bittiğinde, bu proje üzerinde çalışan profesyonelleri bir araya getirip bir şirket kurmak ve diğer kulüplerin tesislerini inşa etmelerine veya yenilemelerine yardımcı olması için bu şirketi Serie A'nın hizmetine sunmak istiyorum. Ürünü geliştirmeliyiz. Amerikalı televizyon yayıncılarıyla konuştuğumda bana yalnızca Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni istediklerini söylüyorlar. Bu bir sorun."