Milan, Gerry Cardinale: "San Donato'da 20 bin kişilik bir arena inşa edeceğim, NBA Europe'da bir takım istiyorum"

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin Repubblica'ya verdiği uzun röportajda yalnızca derbi, saha içi, transfer tercihleri ve Ruben Amorim'in görevde kalacağının teyidi konuşulmadı. Milan'ın sahibi olan ve kulübü kontrol eden RedBird Capitals fonunun bir numaralı ismi, tesisler ve gelişim konusuna da değindi; San Donato'da satın alınan arazinin geleceğine ilişkin önemli bir ayrıntı paylaştı.
Dün yeni Generali Stadium'un tanıtılmasının ardından ABD'li yönetici, söz konusu bölgede inşa edilecek ve NBA Europe'a katılmayı hedefleyen Arena projesini anlattı.