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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan, Gerry Cardinale: "San Donato'da 20 bin kişilik bir arena inşa edeceğim, NBA Europe'da bir takım istiyorum"

AC Milan

RedBird Fonu'nun bir numaralı isminin, Avrupa'da yakında başlayacak NBA basketbolu dünyasına girme projesi.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'nin Repubblica'ya verdiği uzun röportajda yalnızca derbi, saha içi, transfer tercihleri ve Ruben Amorim'in görevde kalacağının teyidi konuşulmadı. Milan'ın sahibi olan ve kulübü kontrol eden RedBird Capitals fonunun bir numaralı ismi, tesisler ve gelişim konusuna da değindi; San Donato'da satın alınan arazinin geleceğine ilişkin önemli bir ayrıntı paylaştı.

Dün yeni Generali Stadium'un tanıtılmasının ardından ABD'li yönetici, söz konusu bölgede inşa edilecek ve NBA Europe'a katılmayı hedefleyen Arena projesini anlattı.

  • Yeni Generali Stadyumu

    Dün yeni stadyum tanıtıldı.

    "Dünyaya verilen bir mesaj: Geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşimiz bittiğinde, bu proje üzerinde çalışan profesyonelleri bir araya getirip bir şirket kurmak ve diğer kulüplerin tesislerini inşa etmelerine veya yenilemelerine yardımcı olması için bu şirketi Serie A'nın hizmetine sunmak istiyorum. Ürünü geliştirmeliyiz. Amerikalı televizyon yayıncılarıyla konuştuğumda bana yalnızca Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni istediklerini söylüyorlar. Bu bir sorun."

  • Serie A, Netflix öncesindeki Hollywood gibi altüst oldu.

    Serie A'yı eleştiriyor.

    "Serie A, Netflix'ten önceki Hollywood gibi. Disney, Paramount ve Warner Bros üstünlüklerinden emindi. Sonra Netflix geldi ve onları ezip geçti. İtalyan futbolu, neden artık Premier Lig olmadığını anlamalı. Değişim olmadan yeniden kazanılamaz."

  • Milano'da ev alıyorum

    Artık sık sık Milano'dasınız: Şehre alıştınız mı?

    "Burada bir ev almayı düşünüyorum. Şehrin tadını çıkarmak, Montenapoleone'de yürüyüş yapmak istiyorum."

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  • SAN DONATO BÖLGESİNİN GELECEĞİ

    San Donato konusunda ne yapacaksınız?

    "NBA Europe için 20 bin kişilik bir arenanın inşaatına başlamak üzere tüm hazırlıkları tamamladık. Milano'da bir franchise takımıyla yer almak istiyoruz. Teniste de büyük hedeflerim var."

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT