Milan, Gerard Martin Amorim için doğru savunmacı: Barcelona ile temaslar, operasyonun maliyeti

El Nacional'in haberine göre Milan, Barcelona'ya 20 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu rakam Katalan kulübü için hâlâ yeterli görülmedi. Talebin 35 milyon euro civarında olduğu, bonuslar ve gelecekteki satıştan pay eklenerek bu rakamın aşağı çekilmesi konusunda önemli bir pazarlık payı bulunduğu belirtiliyor.





Geçen sezon La Liga'da 30 maçta forma giyen Gerard Martin, 2028'de sona erecek ve hâlâ uzun süre devam eden sözleşmesine sahip olduğu Barcelona'da kalmak istiyor ancak kulübün yönetimi bütçe gerekçeleriyle satışa kapı açtı. Milan ise Chelsea'nin rekabetini geride bırakmak için de harekete geçmiş durumda.