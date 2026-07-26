Milan'ın Celtic Park'ta Celtic karşısında oynadığı ilk hazırlık maçı, bazıları olumlu bazıları ise daha az olumlu olmak üzere çeşitli işaretler verdi. Milan maça kötü başladı; yeterince diri görünmedi ve savunma durumlarını yönetmede bazı zorluklar yaşadı. Amorim'in geriden oyun kurulumuna dayanan bu iddialı teknik projesini ileri taşımak için, şu anda kadroda bulunanlardan teknik kapasitesi daha yüksek stoperlere ihtiyaç var. Bir fırsat İspanya'dan, daha doğrusu Gerard Martin adlı oyuncunun forma giydiği Barselona'dan gelebilir; kendisi aylardır Milan'ın transfer biriminin yakından takip ettiği oyuncular listesinde yer alıyor.
Çeviri:
Milan, Gerard Martin Amorim için doğru savunmacı: Barcelona ile temaslar, operasyonun maliyeti
NEDEN EVET
186 cm boyunda, sol ayaklı ve La Masia altyapısından geliyor: Gerard Martin, Amorim'in yeni Milan'ında önemli bir oyuncu olmaya aday tüm doğru özelliklere sahip bir futbolcu. 2002 doğumlu oyuncu, Milan'ın çok beğendiği isimlerden biri. Öyle ki eski sportif direktör Tare, operasyonun uygulanabilirliğini anlamak için Barcelona ile görüşmelere başlamıştı. Martin ile Gila, savunmadaki liderlik açısından ve oyunu geriden kurma göreviyle öne çıkan iki ana seçenek olurdu.
İlk teklif reddedildi
El Nacional'in haberine göre Milan, Barcelona'ya 20 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu rakam Katalan kulübü için hâlâ yeterli görülmedi. Talebin 35 milyon euro civarında olduğu, bonuslar ve gelecekteki satıştan pay eklenerek bu rakamın aşağı çekilmesi konusunda önemli bir pazarlık payı bulunduğu belirtiliyor.
Geçen sezon La Liga'da 30 maçta forma giyen Gerard Martin, 2028'de sona erecek ve hâlâ uzun süre devam eden sözleşmesine sahip olduğu Barcelona'da kalmak istiyor ancak kulübün yönetimi bütçe gerekçeleriyle satışa kapı açtı. Milan ise Chelsea'nin rekabetini geride bırakmak için de harekete geçmiş durumda.
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