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milan hello ricciGetty Images
Andrea Longoni

Çeviri:

Milan, gelecek vaat eden bir transfer piyasası ama şimdi İtalyan oyunculara ihtiyaç var. Ricci’yi tutmak gerekiyor; Tonali ilk sezonunda daha kötü bir performans sergilemişti

FEATURES
Opinion
Serie A
AC Milan

Andrea Longoni’nin köşe yazısı.

Milan’ın transfer piyasasındaki başlangıcı, bazı açılardan beklenmedik olmasının yanı sıra kesinlikle umut verici. Elbette önümüzdeki hamleleri bekleyip durumu adım adım değerlendirmek gerekecek, ancak başlangıç iyi. Sadece Goncalo Ramos ve Gila gibi önemli transferlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle değil, aynı zamanda ve özellikle de bir projenin varlığı, planlamanın olması ve kulübün teknik direktörü Amorim ile koordineli çalıştığı izlenimini vermesi nedeniyle.


Zaman faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekir. Geçtiğimiz yıllarda, genellikle Ağustos ayında, bitmek bilmeyen transfer görüşmeleri yaşanırdı. Bu seferki çalışma tarzı ise kesinlikle farklı görünüyor: daha hızlı ilerleyen görüşmeler, yüksek meblağların ödenmesi, yüksek maaşlar (bu da bir ilk) ve transfer döneminin sonunu beklemeden kadronun büyük kısmını mümkün olan en kısa sürede tamamlama isteği.

  • Rossoneri yönetimi kadro listesi konusunu da göz önünde bulundurmak zorunda: Milan altyapısından yetişen 4 oyuncu ve İtalya altyapısından yetişen 4 futbolcuya ihtiyaç duyulacak. Bana göre İtalyan oyuncu kotasıyla ilgili bir sorun hâlâ devam ediyor. Olası yeni ilk 11’in “küçük sahasında” İtalyanlar eksik. Gabbia, takıma katılacak stoperin yedeği olarak kadro sıralamasında yukarı çıkacak; aynı şekilde Bartesaghi’nin de yerine yeni bir as oyuncu geçmesi bekleniyor.


    Sadece bu da değil. Son saatlerde Ricci’nin ayrılma ihtimalinden söz ediliyor. Harika bir sezon geçirmedi, ancak diğerlerinden daha kötü de oynamadı. Biraz sönük kaldı, ama Milan’daki ilk yılıydı: Tonali ilk sezonunda daha kötü bir performans sergilemişti.


    Onu göndermeden önce, kulüp yönetiminin yerinde olsaydım bu konuyu birkaç kez daha düşünürdüm. Çünkü o, Amorim’in sisteminde alternatif olarak yer alabilecek bir oyuncu. Ayrıca İtalyan olması da önemli: hem kadro listesi meselesi nedeniyle hem de İtalya’daki İtalyan oyuncuların genellikle daha güçlü bir aidiyet duygusu geliştirmeleri nedeniyle.

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  • Pulisic hakkında son bir değerlendirme: Dün yeni teknik direktörden önemli bir güven oyu aldı. Bu Amerikalı oyuncunun değeri tartışılmaz, ancak bu takvim yılı boyunca gerçekten tanınmaz haldeydi. Dünya Kupası da dahil olmak üzere, bu durum kısmen sakatlıklarından kaynaklanıyordu.


    Sık sık forma giyemeyen bir oyuncuya, kendisinin istediği gibi yüksek bir maaş vermenin uygun olup olmadığına dair bazı değerlendirmeler yapmak, bence bir zorunluluktur. Aynı şekilde, Milan’da kalma isteğini de doğrulamak iyi ve doğru olacaktır.


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