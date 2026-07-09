Milan, gelecek vaat eden bir transfer piyasası ama şimdi İtalyan oyunculara ihtiyaç var. Ricci’yi tutmak gerekiyor; Tonali ilk sezonunda daha kötü bir performans sergilemişti

Rossoneri yönetimi kadro listesi konusunu da göz önünde bulundurmak zorunda: Milan altyapısından yetişen 4 oyuncu ve İtalya altyapısından yetişen 4 futbolcuya ihtiyaç duyulacak. Bana göre İtalyan oyuncu kotasıyla ilgili bir sorun hâlâ devam ediyor. Olası yeni ilk 11’in “küçük sahasında” İtalyanlar eksik. Gabbia, takıma katılacak stoperin yedeği olarak kadro sıralamasında yukarı çıkacak; aynı şekilde Bartesaghi’nin de yerine yeni bir as oyuncu geçmesi bekleniyor.





Sadece bu da değil. Son saatlerde Ricci’nin ayrılma ihtimalinden söz ediliyor. Harika bir sezon geçirmedi, ancak diğerlerinden daha kötü de oynamadı. Biraz sönük kaldı, ama Milan’daki ilk yılıydı: Tonali ilk sezonunda daha kötü bir performans sergilemişti.





Onu göndermeden önce, kulüp yönetiminin yerinde olsaydım bu konuyu birkaç kez daha düşünürdüm. Çünkü o, Amorim’in sisteminde alternatif olarak yer alabilecek bir oyuncu. Ayrıca İtalyan olması da önemli: hem kadro listesi meselesi nedeniyle hem de İtalya’daki İtalyan oyuncuların genellikle daha güçlü bir aidiyet duygusu geliştirmeleri nedeniyle.