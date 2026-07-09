Milan, gelecek vaat eden bir transfer piyasası ama şimdi İtalyan oyunculara ihtiyaç var. Ricci’yi tutmak gerekiyor; Tonali ilk sezonunda daha kötü bir performans sergilemişti

Milan’ın transfer piyasasındaki başlangıcı, bazı açılardan beklenmedik olmasının yanı sıra kesinlikle umut verici. Elbette önümüzdeki hamleleri bekleyip durumu adım adım değerlendirmek gerekecek, ancak başlangıç iyi. Sadece Goncalo Ramos ve Gila gibi önemli transferlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle değil, aynı zamanda ve özellikle de bir projenin varlığı, planlamanın olması ve kulübün teknik direktörü Amorim ile koordineli çalıştığı izlenimini vermesi nedeniyle.
Zaman faktörünü de göz önünde bulundurmak gerekir. Geçtiğimiz yıllarda, genellikle Ağustos ayında, bitmek bilmeyen transfer görüşmeleri yaşanırdı. Bu seferki çalışma tarzı ise kesinlikle farklı görünüyor: daha hızlı ilerleyen görüşmeler, yüksek meblağların ödenmesi, yüksek maaşlar (bu da bir ilk) ve transfer döneminin sonunu beklemeden kadronun büyük kısmını mümkün olan en kısa sürede tamamlama isteği.