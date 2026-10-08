Milan, Gabbia: "Amorim’den memnunuz ama değişiklik yaptığınızda zaman gerekir. O, savunmadaki doğru dengeyi bulmaya çalışıyor"

"Yeni transferlerden kim etkiledi? Sadece bir isim vermek zor. Hepsi hem saha içinde hem de saha dışında bir şeyler kattı.

Herkesten memnunum ve Modric'in takımda kalmasından da çok mutluyum. Güzel bir grubuz ve şimdi iyi bir sezon geçirmek bize düşüyor".