Matteo Gabbia, sezonun bu başlangıç bölümünde kendisini etkileyen ayak bileği sakatlığını sonunda atlattı. Onun Milan'ı, savunmada bir denge bulmaya çalışmayı sürdüren Ruben Amorim'le yeniden yola çıktı; bu da doğal olarak kendisini yakından ilgilendiren bir rol. DAZN'e konuşan savunmacı, Portekizli teknik adamın getirdiği yenilikleri, tek bir açık hedef doğrultusunda anlattı: Hem İtalya'da hem de Avrupa'da hayal kurabilmek için tüm maçları kazanmak.
Milan, Gabbia: "Amorim’den memnunuz ama değişiklik yaptığınızda zaman gerekir. O, savunmadaki doğru dengeyi bulmaya çalışıyor"
Amorim memnun
"Amorim ile çalışmalar iyi gidiyor. Yaptıklarımızdan memnunuz ama aynı zamanda her açıdan gelişmemiz gerektiğinin de farkındayız.
Sezon daha yeni başladı, teknik direktör değiştiğinde her zaman biraz zamana ihtiyaç olur. Biz bu süreyi kısaltmaya çalışıyoruz, çalışmayla ve adanmışlıkla üzerinde durduğumuz şeyler görülecek."
Modric'in mutluluğu
"Yeni transferlerden kim etkiledi? Sadece bir isim vermek zor. Hepsi hem saha içinde hem de saha dışında bir şeyler kattı.
Herkesten memnunum ve Modric'in takımda kalmasından da çok mutluyum. Güzel bir grubuz ve şimdi iyi bir sezon geçirmek bize düşüyor".
Amorim savunmada doğru dengeyi arıyor
Hoca, takım savunması açısından doğru dengeyi bulmaya çalışıyor. Alışık olduğumuz düzene kıyasla bazı değişiklikler yaptık.
Ayrıca sezonun bu başlangıcında yaşadığımız bazı eksikleri de gidermeye çalışıyoruz. Hocayı takip etme, iyi çalışma ve savunma açısından da gelişme konusunda istekliliyiz".
Sakatlık
"Bir buçuk ay zor geçti çünkü kendimi iyi hissetmiyordum ve ayak bileğimdeki bu sorun nedeniyle istikrarlı şekilde oynayamıyordum. Şimdi bu sakatlığı atlatmış olmaktan mutluyum.
Ara doğru zamanda geldi çünkü antrenman yapmama ve ayak bileğimdeki sorunu tamamen gidermeme imkan sağladı. Maçlar yeniden başladığında yüzde 100 olmayı bekliyorum".
Gila beni şaşırttı
"Gila’yı zaten tanıyorduk çünkü Serie A’da oynuyordu. Güzel özelliklere sahip bir oyuncu ve çalışma isteği çok yüksek, olağanüstü bir çocuk. Futbolcu olarak onu zaten tanıyordum, bu yüzden beni hangi yönüyle şaşırttığını söylemem gerekirse, kişiliğiyle şaşırttı"
Kendimi sorumlu hissediyorum.
"Kendimi her zaman örnek olma konusunda sorumlu hissediyorum. Bunu sözlerle anlatmaktan çok, önemli olan nasıl davrandığınız ve belirli durumları nasıl yaşadığınızdır. Ben her zaman örnek bir profesyonel olmaya ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum".
Şampiyonlar Ligi rakipleri
"İyi donanımlı çok sayıda takım var. Ama bizim mütevazı olmamız, sadece kendimizi düşünmemiz ve son sezonların nasıl geçtiğini de hatırlamamız gerekiyor; özellikle de geçen yıl çok sayıda iyi maç oynadık, ancak sonuna kadar berraklığa, istikrara ve profesyonelliğe ihtiyaç var. Milan'ın hedefi bütün maçları kazanmak ve biz de bunu her pazar ve her perşembe deneyeceğiz".
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