Milan Futuro, transfer döneminin son gününde Jacopo Sardo ve Kevin Zeroli ile vedalaştı: ilki satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Pescara'ya giderken, Milan Primavera'nın eski kaptanı ise geri satın alma maddesi olmadan, satın alma opsiyonlu kiralık ve gelecekteki sonraki satıştan yüzde 20 payla Südtirol'e geçti. Takımda, gelecek vadeden Guernier ve El Malick Cissè gibi ilgi çekici oyuncular ile yeniden çıkışa geçirilmek istenen Vos ve Balentien gibi bazı üst düzey isimler kaldı.
Çeviri:
Milan Futuro, Vos ve arkadaşları Goodison Park’taki Premier League International Cup’ta: bugün Everton 21 Yaş Altı’na karşı ilk maçına çıkıyor
ULUSLARARASI TURNUVA
İspanyol teknik direktör Navarro’nun çalıştırdığı Milan Futuro için tarihi bir gün: Milan’ın ikinci takımı, Premier League International Cup’ın ilk maç gününde sahaya çıkacak. Bu yıl 10. kez düzenlenen turnuva, İngiltere’nin en iyi altyapılarıyla Avrupa’nın en iyi takımlarının altyapılarını karşı karşıya getiriyor. Geçen sezon organizasyonu finalde Real Madrid’i mağlup eden Borussia Dortmund kazanmıştı: bu yıl Milan da, uluslararası düzeyde deneyim kazanmasını sağlayacak bu vitrinde kendini ölçebilecek.
Nerede izlenir
Milan Futuro ilk maçına Liverpool'da Everton U21 karşısında çıkacak. Karşılaşmanın oynanacağı yer, İngiliz futbolunun en etkileyici statlarından biri olacak: iki sezon öncesine kadar A takımın evi olan ve bugün altyapı ile kadın takımları tarafından kullanılan tarihi Goodison Park. Maç TSİ 22.00'de başlayacak ve Milan'ın resmi uygulamasından canlı yayınlanacak.
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