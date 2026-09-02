Milan Futuro, transfer döneminin son gününde Jacopo Sardo ve Kevin Zeroli ile vedalaştı: ilki satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Pescara'ya giderken, Milan Primavera'nın eski kaptanı ise geri satın alma maddesi olmadan, satın alma opsiyonlu kiralık ve gelecekteki sonraki satıştan yüzde 20 payla Südtirol'e geçti. Takımda, gelecek vadeden Guernier ve El Malick Cissè gibi ilgi çekici oyuncular ile yeniden çıkışa geçirilmek istenen Vos ve Balentien gibi bazı üst düzey isimler kaldı.