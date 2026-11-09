Bergamo ekibi karşısında hem oyun hem de pozisyonlar bakımından tam bir üstünlük sergilendi. Takım, zirveyi hedefleyen bir anlayışla, yüksek tempoyla ve kritik anlarda şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla oynadı. Bu güç gösterisi takımın üst sıralara çıkma hedefini güçlendirdi.

Fiziksel açıdan çok güçlü forvet Asanji ile yeniden formuna kavuşan Vos arasındaki uyum çok iyiydi: İkisi de maçın başlarında rakibe birçok kez sorun çıkardı. Ancak oyuna damgasını vuran Ossola oldu. Daha üst seviyede oynayabilecek bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösteren Ossola, 30. dakikada sol ayağıyla direği sıyırdı. İki dakika sonra hak edilen öne geçme golü geldi: Geçen yaz Birmingham'dan transfer edilen Guernier, yetenekli orta saha oyuncusu Pandolfi'ye kusursuz bir asist yaptı. 2008 doğumlu orta saha oyuncusu, ikinci yarının başında yön değiştiren sol ayak şutuyla Rovelli'yi avlayarak kendisinin ikinci, takımının 2-0'ı getiren golünü attı.

Maça son noktayı son dakikalarda gelen gol koydu: Cappelletti kusursuz bir kontra atak başlattı ve Idrissi'ye yalnızca ağlara göndermesi gereken bir top bıraktı. Böylece skoru belirleyen 3-0'lık gol geldi. Geçen sezonki fiziksel sorunlarını geride bırakan eski Chelsea oyuncusu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı ve Navarro için giderek daha önemli bir seçenek hâline geldi.