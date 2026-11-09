Milan için geride kalan pazar unutulmaz bir gündü. Milan A takımı, De Rossi'nin Genoa'sına karşı zorlu deplasmanda değerli bir galibiyet alırken Milan Futuro da Virtus Ciserano Bergamo karşısında 3-0'lık farklı ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Navarro'nun öğrencileri üst üste dördüncü maçından da puan çıkardı. Virtus Verona ve Chievo Verona'ya karşı alınan galibiyetlerle başlayan, araya Club Milano beraberliğinin girdiği etkileyici formunu sürdürdü. Şimdi Milan Futuro'nun liderlikle arasında yalnızca iki puan var; Nibbiano ve Chievo geçilebilecek mesafede.
Milan Futuro üst üste dördüncü maçında puan aldı: Liderlikle arasındaki fark şimdi iki puan. Pandolfi ve Ossola fark yarattı
MAÇ
Bergamo ekibi karşısında hem oyun hem de pozisyonlar bakımından tam bir üstünlük sergilendi. Takım, zirveyi hedefleyen bir anlayışla, yüksek tempoyla ve kritik anlarda şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla oynadı. Bu güç gösterisi takımın üst sıralara çıkma hedefini güçlendirdi.
Fiziksel açıdan çok güçlü forvet Asanji ile yeniden formuna kavuşan Vos arasındaki uyum çok iyiydi: İkisi de maçın başlarında rakibe birçok kez sorun çıkardı. Ancak oyuna damgasını vuran Ossola oldu. Daha üst seviyede oynayabilecek bir futbolcu olduğunu bir kez daha gösteren Ossola, 30. dakikada sol ayağıyla direği sıyırdı. İki dakika sonra hak edilen öne geçme golü geldi: Geçen yaz Birmingham'dan transfer edilen Guernier, yetenekli orta saha oyuncusu Pandolfi'ye kusursuz bir asist yaptı. 2008 doğumlu orta saha oyuncusu, ikinci yarının başında yön değiştiren sol ayak şutuyla Rovelli'yi avlayarak kendisinin ikinci, takımının 2-0'ı getiren golünü attı.
Maça son noktayı son dakikalarda gelen gol koydu: Cappelletti kusursuz bir kontra atak başlattı ve Idrissi'ye yalnızca ağlara göndermesi gereken bir top bıraktı. Böylece skoru belirleyen 3-0'lık gol geldi. Geçen sezonki fiziksel sorunlarını geride bırakan eski Chelsea oyuncusu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı ve Navarro için giderek daha önemli bir seçenek hâline geldi.
Ossola ve Pandolfi ile kalite hüküm sürüyor
Yaz kampının büyük bölümünü A takımla geçirdikten sonra 2007 doğumlu Ossola, Serie D için sıra dışı bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor: Oyunu şekillendiriyor, takıma liderlik ediyor ve önemli sorumluluklar üstleniyor. Serie B'de bile rahatlıkla kendini gösterebileceğine inanmak için yeterli neden var; bir üst lige çıkmayı hak ediyor.
Birçok oyuncu arasında Pandolfi'nin gelişimi de vurgulanmalı: Attığı iki golün ötesinde, oyunun giderek daha fazla içinde olan ve sahanın son 25 metresinde belirleyici olabilen bir orta saha oyuncusu var. Milan ona çok güveniyor; Vos'la birlikte çok iyi bir orta saha oluşturabilir. Idrissi'nin yaratıcılığı ve Guernier'nin yeteneği, Milan Futuro'nun artık hiç şüphesiz ligde birinci sırayı hedeflemesini sağlayan özellikler.
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