Ocak transfer döneminde Monza'dan Rossoneri'ye katılan yetenekli orta saha oyuncusu Jacopo Sardo, maçın bitimine 15 dakika kala Oltrepò sahasında Milan Futuro'ya altın değerinde bir galibiyet kazandırdı. Dördüncü Lig'deki Pescara'ya transfer olacağı düşünülürken, Rossoneri'nin cazibesi ağır bastı. Oddo'nun oyuncuları, iki katı değerinde bir galibiyet için sevinçlerini yaşıyor: bugün alınan sonuçlar sayesinde artık ligde ikinci sıradalar:
SERIE D, GRUP B - PUAN DURUMU
Folgore Caratese 54
Milan Futuro 45
Villa Valle 44
Chievo Verona 43
Casatese Merate 43
Leon 42
Brusaporto 42
Scanzorosciate 39
Oltrepoò FBC 39
CiseranoBergamo 37
Caldiero Terme 36
Real Calepina 36
Castellanzese 35
Breno 30
Pavia 25
Varesina 24
Sondrio 22
Vogherese 11