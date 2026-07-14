Milan Futuro, Navarro ile hazırlık kampı başlıyor: kadro listesi. İşte kimler kalıyor, kimler ayrılıyor

Teknik direktör Navarro’nun emrindeki yeni kadroda, Vos, Zeroli ve Balentien gibi her zaman ya da neredeyse her zaman A Takım’da yer almış üç oyuncunun varlığı öne çıkıyor: Vos için bu, transfer piyasasında yeni bir kulüp bulana kadar geçici bir bekleme aşamasıyken, İtalyan orta saha oyuncusu için ise kiralık transfer konusunda çeşitli seçenekler gündemde. Sadece Balentien, esas olarak yetenekli Senegalli savunma oyuncusu Malick Cisse, Vladimirov, Pandolfi ve Castiello’nun oluşturacağı Milan Futuro kadrosunda kalabilir.





Takımdan ayrılacak isimler arasında Alman forvet Asanji, Sia ve Eletu yer alırken, Cappelletti ve Sardo için Catanzaro ile görüşmeler devam ediyor.