Yeni bir başlangıcı simgeleyen önemli bir gün: Bu sabah, geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktör olarak duyurulan Sergio Navarro Barquero’nun Milan Futuro takımı bir araya geldi. 39 yaşındaki Roberto Robles Feijoo, yardımcı teknik direktör olarak ona eşlik edecek. Sabah saatlerinde atletik testler gerçekleştirilirken, öğleden sonra ise günün ikinci antrenmanında sahada çalışma yapılması planlanıyor.
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Milan Futuro, Navarro ile hazırlık kampı başlıyor: kadro listesi. İşte kimler kalıyor, kimler ayrılıyor
KADRODAKİ OYUNCULAR
Önümüzdeki haftalarda Milan Futuro, 6 Eylül Pazar günü başlayacak olan Serie D şampiyonası öncesinde her gün sabah antrenmanları ile çalışacak. Genç Rossoneri oyuncuları, hangi gruba dahil edileceklerini öğrenmeyi hâlâ bekliyor; bu konudaki kararın Temmuz ayı sonunda açıklanması bekleniyor. 29-30 Ağustos tarihlerinde, Serie D İtalya Kupası Birinci Turu kapsamında ilk resmi maç oynanacak.
14 Temmuz 2026 Salı öğleden sonra yapılacak ilk antrenmana çağrılan oyuncular şunlardır: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić.
Yarın, Lazio’dan transfer edilen sol bek Lorenzo Calvani’nin de takıma katılması bekleniyor.
KİM KALIR, KİM GİDER
Teknik direktör Navarro’nun emrindeki yeni kadroda, Vos, Zeroli ve Balentien gibi her zaman ya da neredeyse her zaman A Takım’da yer almış üç oyuncunun varlığı öne çıkıyor: Vos için bu, transfer piyasasında yeni bir kulüp bulana kadar geçici bir bekleme aşamasıyken, İtalyan orta saha oyuncusu için ise kiralık transfer konusunda çeşitli seçenekler gündemde. Sadece Balentien, esas olarak yetenekli Senegalli savunma oyuncusu Malick Cisse, Vladimirov, Pandolfi ve Castiello’nun oluşturacağı Milan Futuro kadrosunda kalabilir.
Takımdan ayrılacak isimler arasında Alman forvet Asanji, Sia ve Eletu yer alırken, Cappelletti ve Sardo için Catanzaro ile görüşmeler devam ediyor.
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