Milan Futuro'nun Serie D şampiyonasındaki serüveni, inişler ve çıkışlarla devam ediyor. Chinetti'nin evinde, sıralamada sondan ikinci olan Nuova Sondrio ile elde edilen son beraberlik, ağızda acı bir tat bıraktı; ancak bu, teknik direktör Oddo'nun oyuncularının buradaki performansını gölgelemiyor: 46 puan toplayan takım, 57 puanla ikinci Rossoneri takımından tam 11 puan önde olan ve hızla yükselen Folgore Caratese'nin ardından sıralamada ikinci sırada yer alıyor.
Milan Futuro nasıl gidiyor: Sezonun artıları ve eksileri, geleceğe bir bakış
OLUMLU FUTBOL
Son sonuçların verdiği güçle ve özgüvenle sahaya çıkan Milan Futuro, en önemli özelliği olan top hakimiyetiyle maça başlıyor ve genç takımın en umut vaat eden oyuncularını sahaya sürmeye çalışıyor; bunların başında, sözleşmesini yeni yenileyen ve aynı zamanda İtalya U19 Milli Takımı'nın da vazgeçilmez ismi olan orta saha oyuncusu Sala geliyor. Oddo'nun futbol felsefesinde kanat oyuncuları yoğunluk getirmelidir: Chaka Traorè sol kanatta bire bir mücadelelerde öne çıkarken, 2007 doğumlu Cappelleti ise 27 maçta 2 gol ve 2 asistle kendini gösteriyor. Cappelleti, Lega Pro'ya atlamaya hazır.
Son haftada, Ocak ayında Bayern Münih'ten gelen ve Milan'ın gelecekte üzerinde durmayı planladığı 2007 doğumlu Avusturyalı sol bek Dalpiaz ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı. Geroli ve Sardo ile orta saha rotasyonları, hem şu an hem de Rossoneri kulübünün Lega Pro'ya geri dönmeyi umduğu gelecek sezon için kilit öneme sahip. Proaktif futbol oynayan bir takım projesini sürdürebilme umuduyla.
ARTAN
Oddo ve Tassotti'yi mutlu eden olumlu gelişmeler arasında, sezonun başlarında pek çok düşüş ve az sayıda yükseliş yaşayan iki stoper Vladimirov ve Zukic'in gösterdiği gelişme yer alıyor. Rossoneri altyapısında yetişen ofansif kanat oyuncusu Ossola'nın sergilediği performans da kesinlikle olumlu; ayrıca Torriani'nin aldığı süre de artık profesyonel bir ligde ilk 11'de oynamaya hazır olduğunu gösteriyor. En merak uyandıran konu ise babasının izinden giden Denzel Seedorf: babası Clarence, 2004 doğumlu oğlunun Rossoneri'de önemli bir kariyer yapabileceğini umuyor.
GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN KONULAR
Geliştirilmesi gereken birçok nokta olduğu açık: öncelikle, ligdeki kalitesi daha düşük takımlar karşısında moralini kaybetme eğiliminde olan takımın zihniyeti. Ayrıca, bu ligin seviyesinden çok daha üstün bir performans sergileyen Traorè'nin etkisini de artırmak gerekiyor: Eski Palermo oyuncusu, potansiyeline uygun performanslar sergilemekten hâlâ çok uzak. Şu anda, 2006 doğumlu Alman forvet Asanji, başlangıçtaki planın gerisinde kalmış durumda.