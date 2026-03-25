Milan Futuro nasıl gidiyor: Sezonun artıları ve eksileri, geleceğe bir bakış

Son sonuçların verdiği güçle ve özgüvenle sahaya çıkan Milan Futuro, en önemli özelliği olan top hakimiyetiyle maça başlıyor ve genç takımın en umut vaat eden oyuncularını sahaya sürmeye çalışıyor; bunların başında, sözleşmesini yeni yenileyen ve aynı zamanda İtalya U19 Milli Takımı'nın da vazgeçilmez ismi olan orta saha oyuncusu Sala geliyor. Oddo'nun futbol felsefesinde kanat oyuncuları yoğunluk getirmelidir: Chaka Traorè sol kanatta bire bir mücadelelerde öne çıkarken, 2007 doğumlu Cappelleti ise 27 maçta 2 gol ve 2 asistle kendini gösteriyor. Cappelleti, Lega Pro'ya atlamaya hazır.





Son haftada, Ocak ayında Bayern Münih'ten gelen ve Milan'ın gelecekte üzerinde durmayı planladığı 2007 doğumlu Avusturyalı sol bek Dalpiaz ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı. Geroli ve Sardo ile orta saha rotasyonları, hem şu an hem de Rossoneri kulübünün Lega Pro'ya geri dönmeyi umduğu gelecek sezon için kilit öneme sahip. Proaktif futbol oynayan bir takım projesini sürdürebilme umuduyla.