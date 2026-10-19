Maç ilk dakikalardan itibaren hareketleniyor. Minessi gole yaklaşıyor ancak öne geçen konuk ekip oluyor: Borsani'nin ortasında Asanji, topu akıllıca bir topuk dokunuşuyla yönlendiriyor. Direğe çarpan top ağlarla buluşuyor. Chievo, Vuthaj'ın pasında Minessi'nin golüyle skoru 1-1'e getiriyor. İlk yarının sonlarına doğru ise Carannante, kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla direklerin birleştiği noktayı buluyor ve Chievo'yu öne geçirme fırsatını kaçırıyor.





İkinci yarının başında da ev sahibi ekip baskı kurmaya çalışıyor; Carannante ve Minessi tehlike yaratıyor. Ancak ardından Milan oyunda üstünlüğü ele geçirirken Chievo hücumda etkisini kaybediyor. Bane'nin son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi, ev sahibinin işini daha da zorlaştırıyor. Ceza sahası çizgisi yakınından kullanılan serbest vuruş doğrudan gol getirmiyor. Ancak kısa süre sonra Menon'un şutunda Arlanch'ın müdahalesiyle ceza sahasında kalan topu en çabuk değerlendiren Bonomi oluyor.









Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (ikinci yarı 40. dakikada Agnelli), Bordo (ikinci yarı 15. dakikada Verzeletti), Carannante, De Cerchio (ikinci yarı 28. dakikada Ciccone), Trillò; Minessi (ikinci yarı 28. dakikada D'Este), Vuthaj (ikinci yarı 37. dakikada Paloschi). Yedekler: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Teknik direktör: Didu

Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (ikinci yarı 30. dakikada Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (ikinci yarı 22. dakikada Bonomi), Plazzotta (ikinci yarı 49. dakikada Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (ikinci yarı 30. dakikada Menon). Yedekler: Faccioli, Idrissi. Teknik direktör: Navarro

Hakem: Barcellona Pozzo di Gotto'dan Milone

Goller: İlk yarı 26. dakikada Asanji, ilk yarı 37. dakikada Minessi, ikinci yarı 39. dakikada Bonomi

Sarı kart görenler: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane, ikinci yarı 34. dakikada son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü

Uzatma süreleri: İlk yarı 1 dakika, ikinci yarı 4 dakika



