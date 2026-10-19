Olivieri Stadı'nda Milan Futuro, büyük favori Chievo Verona'yı 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Navarro'nun öğrencileri kusursuz bir maç çıkararak rakibinin anlık dalgınlıklarını değerlendirmeyi ve cezalandırmayı başardı.
Milan Futuro, Chievo Verona deplasmanında prestijli bir galibiyet aldı: Sakatlık nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalan Bonomi günün kahramanı oldu
MAÇ
Maç ilk dakikalardan itibaren hareketleniyor. Minessi gole yaklaşıyor ancak öne geçen konuk ekip oluyor: Borsani'nin ortasında Asanji, topu akıllıca bir topuk dokunuşuyla yönlendiriyor. Direğe çarpan top ağlarla buluşuyor. Chievo, Vuthaj'ın pasında Minessi'nin golüyle skoru 1-1'e getiriyor. İlk yarının sonlarına doğru ise Carannante, kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla direklerin birleştiği noktayı buluyor ve Chievo'yu öne geçirme fırsatını kaçırıyor.
İkinci yarının başında da ev sahibi ekip baskı kurmaya çalışıyor; Carannante ve Minessi tehlike yaratıyor. Ancak ardından Milan oyunda üstünlüğü ele geçirirken Chievo hücumda etkisini kaybediyor. Bane'nin son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmesi, ev sahibinin işini daha da zorlaştırıyor. Ceza sahası çizgisi yakınından kullanılan serbest vuruş doğrudan gol getirmiyor. Ancak kısa süre sonra Menon'un şutunda Arlanch'ın müdahalesiyle ceza sahasında kalan topu en çabuk değerlendiren Bonomi oluyor.
Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (ikinci yarı 40. dakikada Agnelli), Bordo (ikinci yarı 15. dakikada Verzeletti), Carannante, De Cerchio (ikinci yarı 28. dakikada Ciccone), Trillò; Minessi (ikinci yarı 28. dakikada D'Este), Vuthaj (ikinci yarı 37. dakikada Paloschi). Yedekler: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Teknik direktör: Didu
Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (ikinci yarı 30. dakikada Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (ikinci yarı 22. dakikada Bonomi), Plazzotta (ikinci yarı 49. dakikada Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (ikinci yarı 30. dakikada Menon). Yedekler: Faccioli, Idrissi. Teknik direktör: Navarro
Hakem: Barcellona Pozzo di Gotto'dan Milone
Goller: İlk yarı 26. dakikada Asanji, ilk yarı 37. dakikada Minessi, ikinci yarı 39. dakikada Bonomi
Sarı kart görenler: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane, ikinci yarı 34. dakikada son adam olarak yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü
Uzatma süreleri: İlk yarı 1 dakika, ikinci yarı 4 dakika
Tünelin sonundaki ışık
Tünelin ucunda ışık göründü: Bonomi attığı golle yeniden fark yarattı, Milan camiasının tamamı da. Genç yetenek sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlık, Bonomi için en kötü dönemlerden birinde gelmişti: 2006 doğumlu oyuncu, Primavera 1'de geçirdiği iki başarılı sezonun ardından genç Milan oyuncularını golleri, asistleri ve belirleyici hamleleriyle sürüklemişti. Alessandro, 2025 yazında MilanFuturo kadrosuna katıldı ve İtalya Kupası'nda Trevigliese'ye karşı ilk maçına çıktı. Milan'ın sahasındaki galibiyetinde bir asist yaptı.
Bonomi'nin kariyerindeki en zorlu dönemde Milan kulübü, genç futbolcuya büyük güven duyduğunu gösterdi ve iyileşme sürecindeyken Mayıs 2026'da sözleşmesini yeniledi. Comolu on numara, henüz 9 yaşından beri Milan'da oynuyor.
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